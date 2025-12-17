تمرکز شهرداری رشت بر درآمدهای پایدار شهری / بسته تشویقی عوارض و مشوق های درآمدی تا پایان آذرماه مهلت دارد
جلسه کمیته درآمدی شهرداری رشت با محوریت تقویت منابع مالی پایدار و توسعه سرمایهگذاریهای شهری برگزار شد و در آن اعلام گردید بسته تشویقی تخفیف ۳۰ درصدی عوارض شهرداری صرفاً تا پایان آذرماه اعتبار دارد و تمدید نخواهدشد.جلسه کمیته درآمدی شهرداری رشت و پروژههای سرمایهگذاری برگزار شد.
به گزارش ایلنا از رشت، جلسه کمیته درآمدی شهرداری رشت با محوریت بررسی پروژههای سرمایه گذاری و مباحث درآمدی، به ریاست شهردار رشت و با حضور معاون مالی و اقتصادی ، معاون معماری و شهرسازی ،مدیران مناطق پنجگانه، مدیر اداره درآمدها و مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی برگزار شد.
در این جلسه، وضعیت تحقق بودجه مناطق مختلف شهری مورد بررسی قرار گرفت و آخرین گزارشها در خصوص روند وصول درآمدها و برنامه های پیش بینی شده به منظور رفع چالشهای موجود ارائه شد.
همچنین حاضران به تبادل نظر پیرامون راهکارهای برنامهریزیشده به منظور ایجاد بسترهای درآمد پایدار شهری از طریق تعریف و اجرای سرمایهگذاریهای کلان شهری پرداختند.
در ادامه نشست، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی در راستای تقویت منابع مالی پایدار شهرداری تأکید شد.
گفتنی است، بسته تشویقی تخفیف عوارض شهرداری با اعمال ۳۰ درصد تخفیف صرفاً تا پایان آذرماه سال جاری معتبر بوده و مهلت بهرهمندی از این بسته تمدید نخواهد شد از اینرو، شهروندان و مؤدیان محترم میتوانند در مهلت مقرر نسبت به تسویه بدهیهای خود از این فرصت بهرهمند شوند.