به گزارش ایلنا، علی عباسی افزود: بر اساس آمارها، 266 نفر از تلفات تصادفات هشت‌ماهه امسال را مردان و مابقی را نیز زنان تشکیل داده‌اند.

شهرستان‌های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب بابل با 53، ساری با 49 و آمل با 43 فوتی و این در حالی است که در شهرستان رامسر فوتی گزارش نشده است.

از 341 کشته تصادفات هشت‌ماهه، 246 نفر در حوادث برون‌شهری و راه روستایی، 95 نفر در حوادث درون‌شهری گزارش‌شده است.

10 هزار و 325 نفر طی هشت ماه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، رعایت قوانین و مقررات رانندگی را از مهم‌ترین شاخصه‌‌های توسعه‌یافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی دانست و برای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در امر فرهنگ‌سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه‌ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته‌ها و مصدومان در حوادث رانندگی مؤثر باشند.

