مدیرکل پزشک قانونی مازندران:

افزایش 13 درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی طی هشت ماه امسال در مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی هشت ماه امسال 341 نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش داشت.

به گزارش ایلنا، علی عباسی افزود: بر اساس آمارها، 266 نفر از تلفات تصادفات هشت‌ماهه امسال را مردان و مابقی را نیز زنان تشکیل داده‌اند.

شهرستان‌های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب بابل با 53، ساری با 49 و آمل با 43 فوتی و این در حالی است که در شهرستان رامسر فوتی گزارش نشده است.

از 341 کشته تصادفات هشت‌ماهه، 246 نفر در حوادث برون‌شهری و راه روستایی، 95 نفر در حوادث درون‌شهری گزارش‌شده است.

10 هزار و 325 نفر طی هشت ماه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، رعایت قوانین و مقررات رانندگی را از مهم‌ترین شاخصه‌‌های توسعه‌یافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی دانست و برای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در امر فرهنگ‌سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه‌ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته‌ها و مصدومان در حوادث رانندگی مؤثر باشند.

