به گزارش ایلنا، غلامرضا نژادخالقی در این رابطه افزود: در حال حاضر راه‌های مناطق مختلف استان باز است و هیچ مشکلی در هیچ‌ کدام از شهرستان‌ها گزارش نشده است. از ساعت 3 تا 4 بامداد، تاکنون در مناطق شهربابک و سرچشمه در شهر کرمان نیز بارش پراکنده‌ای ثبت شده است.

وی به آخرین وضعیت بارش‌ها در استان کرمان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تا ظهر سه‌شنبه 25 آذر ماه، هیچ‌گونه گزارشی از وقوع سیلاب، تلفات جانی یا مسدود شدن راه‌های ارتباطی در استان دریافت نشده، هر چند احتمال بروز روان‌آب و سیلاب در برخی مناطق وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان اظهار داشت: در مناطق جنوبی استان بارش‌ها عمدتاً به صورت باران و در ارتفاعات به شکل برف بوده است. خشکی سطح زمین و قدرت جذب بالای خاک؛ تاکنون مانع شکل‌گیری روان‌آب شده، اما در صورت اشباع شدن زمین، امکان بروز آن وجود دارد.

نژادخالقی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از فرمانداری‌ها، هیچ‌ مشکلی در حوزه جاده‌های مواصلاتی سطح استان کرمان وجود ندارد. بارش‌ها در مناطق شهربابک، گردنه سیرچ و سرچشمه به صورت برف بوده است، اما با وجود این شرایط، تمامی جاده‌های این مناطق باز بوده و تردد خودروها بدون مشکل ادامه دارد.

وی بیان داشت: با صدور هشدار قرمز هواشناسی نسبت به آغاز بارندگی‌های سیل‌آسا در سراسر استان کرمان از عصر دوشنبه 24 آذر ماه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان کرمان تأکید شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان تأکید کرد: بر اساس هشدار قرمز سازمان هواشناسی شاهد بارندگی در سطح استان کرمان خواهیم بود. بنابر دستور آماده‌باش وزیر کشور به استانداران کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان، در حالت آمادگی کامل قرار داریم و مرخصی کارکنان دولت تا روز شنبه 29 آذر ماه لغو شده است.

