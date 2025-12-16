مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان:
بارش باران و برف در کرمان / گزارشی از تلفات و انسداد راهها اعلام نشده است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان به بارش باران و برف در برخی مناطق این استان اشاره کرده و گفت: با وجود شرایط جوی اخیر، تاکنون هیچگونه مشکل یا اختلالی در محورهای مواصلاتی استان و شهرستانها گزارش نشده و تمامی مسیرها باز و تردد به صورت عادی در جریان است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نژادخالقی در این رابطه افزود: در حال حاضر راههای مناطق مختلف استان باز است و هیچ مشکلی در هیچ کدام از شهرستانها گزارش نشده است. از ساعت 3 تا 4 بامداد، تاکنون در مناطق شهربابک و سرچشمه در شهر کرمان نیز بارش پراکندهای ثبت شده است.
وی به آخرین وضعیت بارشها در استان کرمان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تا ظهر سهشنبه 25 آذر ماه، هیچگونه گزارشی از وقوع سیلاب، تلفات جانی یا مسدود شدن راههای ارتباطی در استان دریافت نشده، هر چند احتمال بروز روانآب و سیلاب در برخی مناطق وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان اظهار داشت: در مناطق جنوبی استان بارشها عمدتاً به صورت باران و در ارتفاعات به شکل برف بوده است. خشکی سطح زمین و قدرت جذب بالای خاک؛ تاکنون مانع شکلگیری روانآب شده، اما در صورت اشباع شدن زمین، امکان بروز آن وجود دارد.
نژادخالقی تصریح کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از فرمانداریها، هیچ مشکلی در حوزه جادههای مواصلاتی سطح استان کرمان وجود ندارد. بارشها در مناطق شهربابک، گردنه سیرچ و سرچشمه به صورت برف بوده است، اما با وجود این شرایط، تمامی جادههای این مناطق باز بوده و تردد خودروها بدون مشکل ادامه دارد.
وی بیان داشت: با صدور هشدار قرمز هواشناسی نسبت به آغاز بارندگیهای سیلآسا در سراسر استان کرمان از عصر دوشنبه 24 آذر ماه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، بر آمادهباش کامل دستگاههای امدادی و خدماترسان کرمان تأکید شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان تأکید کرد: بر اساس هشدار قرمز سازمان هواشناسی شاهد بارندگی در سطح استان کرمان خواهیم بود. بنابر دستور آمادهباش وزیر کشور به استانداران کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان، در حالت آمادگی کامل قرار داریم و مرخصی کارکنان دولت تا روز شنبه 29 آذر ماه لغو شده است.