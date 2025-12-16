حمله خرس در منطقه لندی مرد ۴۲ ساله را روانه بیمارستان کرد
سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه گفت:صبح امروز حوالی ساعت ۹، مردی ۴۲ ساله در منطقه کوهستانی لندی دچار حمله خرس شد و از ناحیه پا دچار آسیب جدی شد.
به گزارش ایلنا، نرگس عسگری اظهارداشت: با اطلاعرسانی سریع افراد محلی در رابطه با حمله خرس به یک مرد ۴۲ ساله در منطقه لندی به مرکز ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی، تیم عملیاتی پایگاه ۱۱۵ گلشور به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود:پرسنل اورژانس پس از رسیدن به محل، اقدامات اولیه درمانی را انجام داده و مصدوم را با حفظ شرایط حیاتی، به بیمارستان ناغان منتقل کردند.
عسگری گفت: از ورود به مناطق ناشناخته یا دارای هشدار حیاتوحش بدون راهنما خودداری کنید و در صورت مشاهده حیوانات وحشی، از تحریک یا نزدیک شدن به آنها جداً پرهیز کنید.