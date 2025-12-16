در پی شدت بارندگی در جنوب فارس اعلام شد؛
تعطیلی مدارس شبانهروزی و خوابگاههای دانشآموزی لامرد در روز چهارشنبه
مدارس شبانهروزی و خوابگاههای دانشآموزی لامرد در فردا (چهارشنبه) تعطیل اعلام شد.
به گزارش ایلنا از لامرد، در پی تداوم بارندگیها و ناپایداری شرایط جوی و با توجه به ضرورت صیانت از سلامت و ایمنی دانشآموزان، بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان لامرد، تمامی مدارس شبانهروزی و خوابگاههای دانشآموزی در سطح شهرستان لامرد در روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ تعطیل میباشد.
این تصمیم با هدف پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و فراهمسازی شرایط ایمن برای دانشآموزان اتخاذ شده است.
بدیهی است وضعیت فعالیت مدارس عادی (غیرشبانهروزی) پس از بررسیهای تکمیلی و اتخاذ تصمیم نهایی، متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
از خانوادههای گرامی و دانشآموزان عزیز درخواست میشود ضمن رعایت نکات ایمنی، اخبار و اطلاعیههای بعدی را صرفاً از طریق منابع رسمی دنبال نمایند.