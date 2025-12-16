صدور سند تک برگ برای ببش از ۱۲هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از صدور سند تک برگ برای ۱۲هزار و ۲۴۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، صفر حسین زاده گفت: با هدف تثبیت مالکیت، جلوگیری از اختلافات ملکی و حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی، اسناد تکبرگ برای ۱۲ هزار و ۲۷۴ هکتار از اراضی کشاورزی صادر شد.
حسین زاده هدف از صدور سند تک برگی برای اراضی کشاورزی استان را ساماندهی اراضی کشاورزی و شفافسازی وضعیت مالکیت زمینها عنوان کرد.
وی ادامه داد: سنددار شدن اراضی کشاورزی نقش مهمی در حفظ کاربری زمینها دارد و مانع تغییر کاربری غیرمجاز میشود.
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین کشاورزان با در اختیار داشتن سند رسمی میتوانند با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیتهای کشاورزی، دریافت تسهیلات و سرمایهگذاری اقدام کنند.
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی همچنین از انعقاد قرارداد اجاره ۸۰ هکتار از اراضی واگذاری به منظور احداث نیروگاه خورشیدی در شهرستانهای خوی، میاندوآب و ارومیه خبر داد و گفت:چهار مورد واگذاری اراضی در شهرستان های میاندوآب،خوی و ارومیه به مساحت بیش از ۸۰ هکتار از اراضی ملی برای احراث نیروگاه واگذار شده است.
وی گفت: نیروگاه های خورشیدی به عنوان یکی از دسترس ترین واقتصادی ترین منابع تولید برق هستند و واگذاری اراضی ملی برای این طرح از اولویت اصلی این مدیریت است و به طور جدی در حال پیگیری واگذاری اراضی ملی به متقاضیان است.