خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار قرمز بارندگی در هرمزگان؛ همه دستگاه‌ها در آماده‌باش کامل

هشدار قرمز بارندگی در هرمزگان؛ همه دستگاه‌ها در آماده‌باش کامل
کد خبر : 1728626
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تشریح آخرین وضعیت هشدار قرمز جوی در استان اعلام کرد: سامانه‌های بارشی پیش‌بینی‌شده وارد استان شده‌اند و تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی با دستور استاندار در آماده‌باش کامل قرار دارند.

به گزارش ایلنا   از هرمزگان، مهرداد حسن‌زاده با اشاره به تحقق سامانه بارشی نخست و ورود سامانه دوم، گفت: بارندگی‌ها مطابق پیش‌بینی‌ها آغاز شده و شرایط به‌صورت لحظه‌ای در حال رصد است. در حوزه برق، پست ۲۳۰ کیلوولت برای مدت کوتاهی از مدار خارج شد که با اقدام به‌موقع برق منطقه‌ای، سریعاً وارد مدار شد و مشکل برطرف گردید.

وی افزود: در بخش توزیع برق نیز قطعی‌هایی گزارش شد که بخشی از آن رفع شده و مابقی در دست اقدام است. خوشبختانه در حوزه ارتباطات، هیچ‌گونه قطعی گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان با رد برخی شایعات مطرح‌شده تصریح کرد: خبر آب‌گرفتگی بیمارستان قشم و بیمارستان ارتش بندرعباس صحت ندارد و به‌طور کامل تکذیب می‌شود.

حسن‌زاده با تأکید بر توصیه‌های ایمنی به شهروندان هشدار داد: اتراق در بستر رودخانه‌ها و مسیرهای سیلابی به‌شدت خطرناک است و مردم باید از توقف در این مناطق خودداری کنند. همچنین به دلیل وجود آبریزهای مشترک با استان‌های همجوار، ضرورت دارد احتیاط بیشتری رعایت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با دستور استاندار هرمزگان، همه تیم‌های عملیاتی، امدادی و خدماتی در آماده‌باش کامل هستند و در صورت بروز هرگونه حادثه، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری