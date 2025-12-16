هشدار قرمز بارندگی در هرمزگان؛ همه دستگاهها در آمادهباش کامل
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تشریح آخرین وضعیت هشدار قرمز جوی در استان اعلام کرد: سامانههای بارشی پیشبینیشده وارد استان شدهاند و تمامی دستگاههای امدادی و خدماتی با دستور استاندار در آمادهباش کامل قرار دارند.
به گزارش ایلنا از هرمزگان، مهرداد حسنزاده با اشاره به تحقق سامانه بارشی نخست و ورود سامانه دوم، گفت: بارندگیها مطابق پیشبینیها آغاز شده و شرایط بهصورت لحظهای در حال رصد است. در حوزه برق، پست ۲۳۰ کیلوولت برای مدت کوتاهی از مدار خارج شد که با اقدام بهموقع برق منطقهای، سریعاً وارد مدار شد و مشکل برطرف گردید.
وی افزود: در بخش توزیع برق نیز قطعیهایی گزارش شد که بخشی از آن رفع شده و مابقی در دست اقدام است. خوشبختانه در حوزه ارتباطات، هیچگونه قطعی گزارش نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان با رد برخی شایعات مطرحشده تصریح کرد: خبر آبگرفتگی بیمارستان قشم و بیمارستان ارتش بندرعباس صحت ندارد و بهطور کامل تکذیب میشود.
حسنزاده با تأکید بر توصیههای ایمنی به شهروندان هشدار داد: اتراق در بستر رودخانهها و مسیرهای سیلابی بهشدت خطرناک است و مردم باید از توقف در این مناطق خودداری کنند. همچنین به دلیل وجود آبریزهای مشترک با استانهای همجوار، ضرورت دارد احتیاط بیشتری رعایت شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با دستور استاندار هرمزگان، همه تیمهای عملیاتی، امدادی و خدماتی در آمادهباش کامل هستند و در صورت بروز هرگونه حادثه، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.