افزایش مسمومیت با منوکسیدکربن در کرمانشاه

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، مسعود قلعه‌سفیدی ، با اشاره به افت دما و برودت هوا خصوصا در روزهای آتی، اظهار کرد: افزایش استفاده از وسایل گرمایشی به شیوه نامناسب، می‌تواند خطر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را افزایش دهد.

وی عمده موارد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را مربوط به نیمه دوم سال و همزمان با استفاده از وسایل گرمایشی اعلام کرد و ادامه داد: از ابتدای مهر ۳۹ مورد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان ثبت شده که متاسفانه با احتساب حادثه اخیری که در ثلاث باباجانی رخ داد، در این مدت پنج مورد فوتی به علت مسمومیت با گاز منوکسیدکربن داشته‌ایم که اگر جنین مادر باردار ثلاث باباجانی را نیز محاسبه کنیم، تعداد فوتی‌ها به شش نفر می‌رسد.

رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از افزایش موارد مسمومیت و همچنین فوتی‌های ناشی از گاز منوکسیدکربن در کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و یادآور شد: سال گذشته در این مدت چهار فوتی داشتیم.

قلعه‌سفیدی از گاز منوکسیدکربن به عنوان گازی بی‌رنگ و بدون بو یاد کرد که مسمومیت با آن می‌تواند علائمی مانند سرگیجه، سردرد، ضعف و بی‌حالی، تهوع و استفراغ و در نهایت مرگ ایجاد کند.

وی اولین اقدام در مواجهه با فردی که با گاز منوکسیدکربن مسموم شده را برقراری جریان هوا و باز کردن درب و پنجره‌ها عنوان کرد و ادامه داد: باید بلافاصله فرد را در معرض هوای آزاد قرار دهیم و از دادن هرگونه خوراکی و نوشیدنی به او خودداری شود. همچنین باید فورا با ۱۱۵ تماس گرفته شود تا نیروهای اورژانس اقدامات لازم را برای فرد انجام دهند.

رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: افرادی که برای امداد به کسانی‌ که دچار مسمومیت شده‌اند، وارد محیط آلوده با گاز منوکسیدکربن می‌شوند نیز باید مراقب مسمومیت باشند.

قلعه‌سفیدی از اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن نیز یاد کرد و گفت: موارد قابل توجهی از مسمومیت به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی نظیر بخاری و آبگرمکن غیراستاندارد رخ می‌دهد و لازم است افراد حتما از تجهیزات گرمایشی مناسب استفاده کنند. به علاوه نصب این تجهیزات و دودکش آنها نیز باید توسط افراد متخصص انجام شود.

وی با اشاره به اینکه وسایل گرمایشی استاندارد که دودکش آنها صحیح نصب شده باشد باید شعله آبی داشته باشند، خاطرنشان کرد: لازم است دودکش وسایل گرمایشی حتما امتحان شود. اگر دودکش سرد باشد به معنای احتمال مسدود بودن مسیر آن است. به علاوه اگر شعله‌ای در دودکش قرار دهیم باید دود آن به سمت بالا برود.

رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استفاده از وسایل گرمایشی مانند گاز پیک‌نیک در حمام، خودرو، چادرهای مسافرتی و ... را نیز از دیگر عوامل خطرساز در بروز مسمومیت با گاز منوکسیدکربن برشمرد و اظهار کرد: قرار دادن دودکش بخاری در تشت آب نیز یک روش خطرناک است.

انتهای پیام/