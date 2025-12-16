واژگونی سرویس مدرسه در جاده نیشابور-سبزوار ۱۴ مصدوم برجا گذاشت
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور گفت: صبح امروز ۲۵ اذر ماه یک دستگاه مینیبوس سرویس مدرسه در جاده قدیم نیشابور–سبزوار واژگون شد که ۱۴ مصدوم آن به بیمارستان حکیم نشابور منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا مرادقلی روز سهشنبه افزود: این حادثه حوالی ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی اضافه کرد: ۱۳ مصدوم این حادثه توسط کارشناسان عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی نیشابور پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم نیشابور منتقل شدند و یک مصدوم نیز با خودرو شخصی به این بیمارستان مراجعه کرده است.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور با اشاره به سرعت عمل تیمهای امدادی اظهار کرد: آمبولانسهای پایگاههای نصرآباد، همتآباد بههمراه اتوبوسآمبولانس و خودرو فرماندهی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر و عملیات مدیریت صحنه و انتقال مصدومان را انجام دادند.
مینیبوس سانحه دیده دانشآموزان مجوز سرویس مدرسه را داشته است
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این مینیبوس سانحه دیده که حامل دانشآموزان دختر متوسطه دوم بود، مجوز فعالیت به عنوان سرویس مدرسه را داشته و احتمالا مسائل فنی این خودرو طبق روال از سوی پلیس راه بررسی و تایید شده است.
مصطفی اسدی افزود: طبق گزارش دریافتی از شهرستان فیروزه چهار نفر از دانشآموزان به دلیل جراحت سطحی در ناحیه صورت و کوفتگی به بیمارستان نیشابور منتقل و ۱۰ دانشآموز دیگر صرفا به دلیل کنترل سلامتیشان به بیمارستان منتقل شدند.
وی اضافه کرد: ترکیدگی لاستیک عقب مینی بوس علت بروز این سانحه بوده که البته موضوع از سوی پلیس راه در دست بررسی فنی است.