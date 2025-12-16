واژگونی سرویس مدرسه در جاده نیشابور-سبزوار ۱۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا، محمدرضا مرادقلی روز سه‌شنبه افزود: این حادثه حوالی ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی اضافه کرد: ۱۳ مصدوم این حادثه توسط کارشناسان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی نیشابور پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم نیشابور منتقل شدند و یک مصدوم نیز با خودرو شخصی به این بیمارستان مراجعه کرده است.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور با اشاره به سرعت عمل تیم‌های امدادی اظهار کرد: آمبولانس‌های پایگاه‌های نصرآباد، همت‌آباد به‌همراه اتوبوس‌آمبولانس و خودرو فرماندهی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر و عملیات مدیریت صحنه و انتقال مصدومان را انجام دادند.

مینی‌بوس سانحه دیده دانش‌آموزان مجوز سرویس مدرسه را داشته است

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این مینی‌بوس سانحه دیده که حامل دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم بود، مجوز فعالیت به عنوان سرویس مدرسه را داشته و احتمالا مسائل فنی این خودرو طبق روال از سوی پلیس راه بررسی و تایید شده است.

مصطفی اسدی افزود: طبق گزارش دریافتی از شهرستان فیروزه چهار نفر از دانش‌آموزان به دلیل جراحت سطحی در ناحیه صورت و کوفتگی به بیمارستان نیشابور منتقل و ۱۰ دانش‌آموز دیگر صرفا به دلیل کنترل سلامتی‌شان به بیمارستان منتقل شدند.

وی اضافه کرد: ترکیدگی لاستیک عقب مینی بوس علت بروز این سانحه بوده که البته موضوع از سوی پلیس راه در دست بررسی فنی است.

انتهای پیام/