رئیس اورژانس استان خبر داد:
مرگ جوان ساکن شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد بر اثر گازگرفتگی
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: جوان 25 ساله ساکن شهرستان باشت در جنوب این استان بر اثر گازگرفتگی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان باخت.
به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد به تشریح جزئیات این حادثه اشاره داشته و در این رابطه افزود: ساعت 16:10 دقیقه امروز دوشنبه 24 آذر ماه، گزارشی مبنی بر حادثه گازگرفتگی در شهرستان باشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمدبه مرکز ارتباطات فوریتهای پزشکی اورژانس 115 این استان اعلام شد.
وی به فرایند امدادرسانی به این حادثه گازگرفتگی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهرستان باشت اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد، اما متأسفانه با وجود انجام اقدام های اولیه این جوان جان خود را از دست داد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: از ابتدای پاییز سال جاری تاکنون 76 شهروند ساکن این استان بر اثر گازگرفتگی و مسمویت با مونوکسیدکربن مسموم شدند که از این تعداد تاکنون 3 نفر جان خود را از دست دادند.
غفارفرد تصریح کرد: کبودی دست، دور لبها و نوک انگشتان از نشانههای مسمومیت با گاز CO به شمار میروند که می تواند منجر تنگی نفس و مرگ شود. همچنین اگر کسی دچار گازگرفتگی شد بلافاصله وسیله گرمایشی را خاموش و بیمار را از محیط خارج کرده و با اورژانس فوریتهای پزشکی تماس گرفته شود.
وی بیان داشت: برای پیشگیری از حوادث گازگرفتگی ضرورت دارد وضعیت دودکش بخاریها هرچند روز یکبار بررسی شود. دقت و توجه به داغ بودن دودکش نیز بهترین آزمایش سلامت دودکش است. همچنین هرگز در فضای بسته و محدود که تهویه کافی و مناسب ندارد ماننداتاق، گاراژ ، چادر اسکان و ... آتش روشن نشود.