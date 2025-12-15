به گزارش ایلنا، حسین شریفی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان اردبیل، افزود: این استان در مقایسه با سایر استان‌ها با تأخیری 10 تا 15 روزه با شیوع آنفلوانزا درگیر شد. بر این اساس نیمه نخست آذر ماه روند ابتلا و مراجعه به مرکزهای بهداشتی و بیمارستان‌ها شیب صعودی به خود گرفت.

وی به تعداد افرادی که با علائم بیماری‌های حاد تنفسی به مراکز بهداشتی و درمانی استان اردبیل مراجعه کرده‌اند اشاره کرده و ادامه داد: از مجموع 7681 نفر مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های استان، 2180 نفر علائم بیماری‌های حاد تنفسی داشتند که نشان می‌دهد ویروس همچنان در حال چرخش است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اظهار داشت: 8 آذر ماه سال جاری 10 هزار و 206 نفر مراجعه‌ کننده به مراکز درمانی داشتیم، اما روز گذشته این آمار به نزدیک 7000 نفر رسید. با وجود این شیب کاهشی اما همچنان آمار ابتلا به آنفلوانزا در استان اردبیل بالا است.

شریفی به رصد شرایط استان از سوی آزمایشگاه دیده‌وری زیر نظر علوم پزشکی اردبیل اشاره داشته و تصریح کرد: هفته نخست آبان ماه درصد مبتلایان به آنفلوانزا کمتر از یک درصد بود، اما هفته چهارم آبان ماه روند صعودی گرفت. هفته سوم آذر ماه آمارها به 37.5 درصد رسید و نزدیک به یک درصد نیز ابتلا به بیماری کرونا بود.

وی بیان داشت: هفته سوم آذر ماه شمار مبتلایان 31 درصد مراجعان را شامل می‌شد. در حال حاضر 6 درصد کاهش یافته و به 28 درصد رسیده است، اما باز هم آمار کمی نیست. هر گونه سهل‌انگاری در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ویژه در بین افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای می‌تواند شرایط را تغییر دهد.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در ارتباط با تلفات ناشی از ابتلا به آنفلوانزا در این استان نیز تأکید کرد: تاکنون تنها یک مورد فوتی داشتیم که مربوطه به مردی 94 ساله با بیماری زمینه‌ای بوده است. در رده سنی کودکان نیز تاکنون تلفاتی نداشتیم.

شریفی به وضعیت واکسن آنفلوانزا در استان اردبیل اشاره کرده و ابراز داشت: واکسن آنفلوانزا با اولویت افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی، فشار خون، دیابت، بیماران سرطانی و خاص، سالمندان و مادران باردار به صورت رایگان در دسترس است و افراد می‌توانند با مراجعه خانه‌های بهداشت در این زمینه اقدام کنند.

وی اضافه کرد: از همه افراد در معرض خطر و به ویژه مادران باردار انتظار می‌رود ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، نسبت به تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کنند. در این راستا افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و مادران باردار هر چه سریعتر تزریق واکسن آنفلوانزا را انجام دهند تا از چرخه ویروس جلوگیری شود.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ابلاغی به آموزش و پرورش تأکید کرده و گفت: جمعیت دانش‌آموزی این استان نزدیک به 270 هزار نفر است که اگر شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت نکنند، چرخه ویروس قطع نخواهد شد.

شریفی به وضعیت بیماری آنفلوانزا در استان اشاره داشته و افزود: در حال حاضر وضعیت استان اردبیل در زمینه شیوع آنفلوانزا عادی است، اما در صورت بی‌توجهی مردم به شیوه‌نامه‌های بهداشتی ممکن است با توجه به تشدید سرمای هوا، شاهد اوج‌گیری دوباره آن و سایر بیماری‌های تنفسی باشیم.

وی به ویژگی‌های سویه جدید آنفلوانزا اشاره کرده و ادامه داد: سویه جدید آنفلوانزا می‌تواند با تب و لرز شدید، سرفه‌های خشک و مداوم، سردرد و درد شدید عضلات بروز کند که البته داروی اختصاصی درمان آن در کشور وجود دارد، اما اثربخشی آن به مراجعه سریع بیماران به مرکزهای درمانی بستگی دارد.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به مزیت‌های واکسن آنفلوانزا اشاره کرده و اظهار داشت: استفاده از واکسن آنفلوانزا نیز به نوبه خود مانع از ابتلای 100 درصدی به ویروس جدید نمی‌شود، اما می‌تواند ایمنی بدن را بالا ببرد و شدت بیماری را کاهش دهد.

