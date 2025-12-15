خبرگزاری کار ایران
سه صیاد غیرمجاز پرندگان اندیکا، در دام قانون

سرپرست اداره محیط زیست اندیکا گفت: سه صیاد غیرمجاز که برای زنده گیری پرندگان شکاری وارد شهرستان شده بودند، از شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، احمد طهماسبی شاه منصوری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر حضور صیادان غیرمجاز پرندگان شکاری در شهرستان اندیکا موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست و مسئول منطقه حفاظت شده شیمبار  قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی، پایش‌های میدانی و شناسایی محل فعالیت متخلفان، مأموران یگان حفاظت موفق شدند طی عملیاتی با همکاری عوامل نیروی انتظامی شهرستان اندیکا سه نفر صیاد را دستگیر کنند.

طهماسبی شاه منصوری بیان داشت: در بازرسی از متهمان، ادوات کامل زنده‌گیری پرندگان شکاری کشف و ضبط شد، همچنین با اخذ دستور مقام  قضایی، تلفن‌های همراه صیادان مورد بررسی قرار گرفت که در آن تصاویر متعددی از پرندگان شکاری از جمله پرنده بالابان در کنار تصاویر صیادان مشاهده شد که بیانگر ارتکاب تخلف شکار و زنده گیری غیرمجاز پرندگان است.

وی می‌گوید: صیادان دستگیرشده جهت سیر مراحل قانونی و کسب تکلیف از سوی دادستانی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اندیکا با قدردانی از همکاری و همراهی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، بر نقش مؤثر این نهاد‌ها در برخورد قاطع با تخلفات محیط‌زیستی به‌ویژه شکار و صید غیرمجاز  تأکید کرد و استمرار این تعامل و هماهنگی را در حفظ و صیانت از حیات وحش ضروری دانست.

