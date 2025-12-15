خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار فارس:

مسابقات استعدادهای برتر اسکی کشور در فارس برگزار می شود

مسابقات استعدادهای برتر اسکی کشور در فارس برگزار می شود
فارس آماده میزبانی مسابقات ملی و آسیایی رشته اسکی است

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از برگزاری مسابقات ملی استعدادهای برتر اسکی در شهرستان سپیدان استان فارس خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در دیدار رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که فارس به لحاظ جغرافیایی موقعیت کم نظیری برای سرمایه گذاری و گسترش اسکی و ورزش های زمستانی دارد، اظهار کرد: آماده تسهیل سرمایه گذاری در ورزش اسکی و رشته های مرتبط با آن در استان هستیم.

وی با اشاره به این که شهرستان سپیدان به دلیل ظرفیت های زیرساختی و موقعیت ویژه جغرافیایی در تابستان و زمستان، بستر مناسبی برای برگزاری رویدادها و برنامه های ورزشی است، افزود: فعال شدن گردشگری ورزشی مستلزم برنامه ریزی و هماهنگی بخش های مختلف این حوزه مانند دفاتر خدمات مسافرتی و هتل ها است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان این که آماده میزبانی از مسابقات ملی و بین المللی در رشته های مرتبط با اسکی در این استان هستیم، ادامه داد: شهرستان سپیدان به دلیل بارش مناسب برف و تاسیسات ورزشی و اقامتی، در گذشته نیز میزبان رویدادهای مرتبط با اسکی بوده است و امیدواریم این روند تقویت شود.

پارسایی با اشاره به این که استاندار فارس اولویت اول توسعه استان را گردشگری تعیین کرده است، گفت: بر اساس دستورات دکتر امیری، سند توسعه گردشگری استان تدوین و ابلاغ شده است و چشم انداز شهرستان های فارس در حوزه گردشگری به صورت جدی در حال تدوین و پیگیری است. در این راستا شهرستان سپیدان هم در فصل تابستان به دلیل آب و هوای مطبوع و هم در فصل زمستان به دلیل بارش مناسب برف، مستعد میزبانی از رویدادهای گرشگری ورزشی و پذیرش علاقه مندان این حوزه است.

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت ورزش های زمستانی در سطح دنیا، گفت: ورزش های زمستانی نشان دهنده توسعه یافتگی کشورها است و صرفاً کشورهایی می توانند در المپیک زمستانی شرکت کنند که زیرساخت ها و امکانات بالایی در زمینه ورزش داشته باشند.

بهرام ساوه شمشکی با بیان این که کشورهای منطقه سرمایه گذاری سنگینی برای ایجاد زیرساخت های ورزش های زمستانی انجام داده اند و تلاش می کنند در مسابقات ورزشی، ایران را پشت سر بگذارند، افزود: خوشبختانه جمهوری اسلامی به دلیل جغرافیای مناسب و سرمایه گذاری در زیرساختهای ورزشی در زمینه رشته های ورزشی زمستانی جایگاه خوبی در منطقه دارد.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه استان فارس در میزبانی از رویدادهای ورزشی به ویژه در حوزه ورزش های زمستانی، گفت: برنامه ریزی لازم برای برگزاری مسابقات ملی استعدادهای برتر اسکی در استان فارس در حال انجام است و شهرستان سپیدان ظرفیت لازم برای میزبانی از این رویداد را دارد.

انتهای پیام/
