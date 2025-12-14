فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاههای کیش تا 27 آذر به دلیل آنفلوانزا
سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: فعالیت آموزشی تمامی مدارس و دانشگاههای کیش تا 27 آذر ماه به صورت غیرحضوری پیگیری خواهد شد. بر اساس تصمیم اتخاذ شده، مهدهای کودک و پیش دبستانیها نیز تعطیل هستند.
به گزارش ایلنا، اسداله علیزاده در این رابطه افزود: کلاسهای فرهنگی و آموزشی مراکز دولتی و خصوصی در جزیره کیش نیز در هفته جاری برگزار نمیشود. کلاسهای پایه دوازدهم در صورت ضرورت با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی میتواند به صورت حضوری برگزار شود.
وی به تصمیمات اتخاذ شده اشاره کرده و ادامه داد: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان و در پی افزایش شیوع آنفلوانزا، فعالیت حضوری مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل بوده و آموزشها به صورت غیرحضوری و در بستر سامانههای فضای مجازی برگزار میشود.
پایداری وضعیت شیوع آنفلوانزا در کیش تا 2 هفته آینده
سرپرست مرکز بهداشت کیش نیز در این رابطه گفت: در پی وقوع موج شیوع آنفلوانزای فصلی، به ویژه آنفلوآنزای تیپ A H3N2 که تقریباً سراسر کشور را درگیر کرده است، این موج در جزیره کیش نیز از حدود هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. پیشبینی میشود که این وضعیت تا هفته آینده نیز پایدار باشد.
محمدرضا رضانیا به وضعیت فعالیت مدارس در هفتههای گذشته اشاره داشته و افزود: با توجه به تعطیلی 2 هفتهای مدارس و مجازی شدن آموزشها، میزان ابتلا در گروه سنی دانشآموزان تا حدی کاهش یافته بود و با در نظر گرفتن ملاحظات موجود، مدارس به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز کرده بودند.
وی همچنین به وضعیت دورکاری ادارات و دستگاههای اجرایی در روزهای پیش رو اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: به منظور کاهش موج ابتلا، مقرر شد که دورکاری کارمندان و کارکنان با ظرفیت 40 درصد و با صلاحدید مدیران دستگاههای اجرایی دولتی، سازمانها و شرکتها اجرا شود.
سرپرست مرکز بهداشت کیش اظهار داشت: بنا به گفته وی، با توجه به شکننده بودن شرایط و احتمال اوجگیری مجدد بیماری، توصیه میشود که طی یک تا 2 هفته آینده، مراسم و رویدادهایی که قرار است در جزیره برگزار شود، لغو شده و از ایجاد تجمع افراد جلوگیری به عمل آید.
رضانیا به برگزاری مسابقات دو پیش رو در کیش اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: بر همین اساس، مسابقه دو شهری یلداران، که قرار بود با حضور 2500 نفر دونده از سراسر کشور در روز جمعه 28 آذر ماه به میزبانی کیش برگزار شود، به علت شیوع بیماری آنفلوانزا لغو شده است.