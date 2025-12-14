حمید گودرزی مدیرکل جدید بهزیستی فارس شد
مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بهزیستی استان فارس با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در سالن جامعه معلولین شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این آیین محمدرضا هوشیار، مدیرکل سابق بهزیستی استان فارس که به افتخار بازنشستگی نائل شده است، مورد تجلیل قرار گرفت و حمید گودرزی به عنوان مدیرکل جدید بهزیستی استان فارس معرفی شد.
این مراسم با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، رئیس کمیته انتصابات و مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور، جمعی از مسئولان استانی، رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانها، اعضای شورای معاونین و کارکنان بهزیستی استان فارس برگزار شد.
در این آیین، حجتاله رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در این مراسم با تأکید بر نقش راهبردی سازمان بهزیستی در تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و توانمندسازی جامعه هدف، بر ضرورت تعامل، همافزایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان فارس تأکید کردند.
همچنین رئیس جامعه معلولین شیراز به نمایندگی از جامعه معلولین استان فارس و رئیس بهزیستی شهرستان ممسنی به نمایندگی از رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانها، ضمن قدردانی از خدمات مدیرکل سابق، دیدگاهها و انتظارات خود را از مدیریت جدید بیان کردند.
در ادامه، محمدرضا هوشیار مدیرکل سابق بهزیستی فارس با اشاره به دوران مسئولیت خود، از همراهی کارکنان، مدیران شهرستانی و مجموعه سازمان بهزیستی قدردانی کرد.
حمید گودرزی مدیرکل جدید بهزیستی فارس نیز در سخنانی، استفاده حداکثری از توان نیروی انسانی، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه برنامههای توانمندسازی و توجه ویژه به نیازهای جامعه هدف بهزیستی را از اولویتهای کاری خود عنوان کرد.
بر اساس حکم صادره از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور، حمید گودرزی با توجه به تعهد، توانمندی و سوابق مدیریتی، به عنوان سرپرست بهزیستی استان فارس منصوب شده است.
در متن این حکم بر اجرای سیاستها و راهبردهای سازمان، ارتقای بهرهوری، بهرهگیری از ظرفیتهای درون و برونسازمانی و پیشبرد برنامههای تحولی با رویکرد مشارکتمحور تأکید شده است.