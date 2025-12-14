خبرگزاری کار ایران
برف و باران در راه اصفهان

برف و باران در راه اصفهان
کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی از ورود سامانه سرد بارشی به استان از شامگاه دوشنبه خبرداد و گفت: فعالیت این سامانه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ آذر به اوج می‌رسد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مینا معتمدی با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: طی امروز یکشنبه، گذر امواج ضعیف از برخی مناطق استان باعث ناپایداری موقت به صورت رشد ابر، گاهی وزش باد و بارش‌های پراکنده و خفیف در مناطق مستعد و کوهستانی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به سرمای هوا در مناطق مرکزی و کلانشهر اصفهان، انتظار افزایش موقت غلظت آلاینده‌های جوی وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تأکید کرد: از اواخر وقت فردا دوشنبه با ورود سامانه سرد و بارشی از سمت جنوب به استان تا اوایل هفته آینده شاهد رشد ابر، مه‌آلودگی و کاهش دید، بارش برف و باران، در نواحی مستعد رعدوبرق و احتمال تگرگ و گاهی وزش باد شدید خواهیم بود.

معتمدی با بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سطح استان و روز جمعه در مناطق شرقی و شمال شرقی است.

به گفته وی، دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد اما هفته آینده با عبور این سامانه، کاهش محسوس دما و وقوع یخبندان در بیشتر مناطق پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی افزود: دمای هوای اصفهان امروز بین چهار تا ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است.

اخبار مرتبط
