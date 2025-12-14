یک واحد صنعتی در شهرضا به دلیل آلایندگی دادگاهی شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا گفت: پرونده یک واحد صنعتی در شهرستان شهرضا به دلیل آلودگی هوای ناشی از انتشار فلزات سنگین، به مراجع قضایی ارجاع شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، رمضان قبادپور، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان شهرضا اظهار داشت: پیرو ابلاغیههای پیشین و در راستای اجرای الزامات قانونی مربوط به پایش آلایندهها، پرونده یک واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی رنگسازان به دلیل آلودگی هوای ناشی از انتشار فلزات سنگین از روند تولید به هوا به مراجع قضایی ارجاع شد.
وی افزود: واحد صنعتی مذکور نسبت به انجام خوداظهاری با آزمایشگاههای معتمد سازمان در خصوص اندازهگیری فلزات سنگین و ارائه نتایج در قالب گزارش فصلی به این اداره اقدام نمیکرد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان شهرضا گفت: نظر به اهمیت موضوع و تأثیر مستقیم آن بر سلامت عمومی و محیطزیست و عدم انجام این تکلیف قانونی، متخلف محسوب شده و مطابق مقررات جاری ضمن تشکیل پرونده، موضوع به مراجع قضایی ارجاع شد.
وی تأکید کرد: رعایت مقررات زیستمحیطی از سوی تمامی واحدهای صنعتی الزامی بوده و پایشهای مستمر جهت جلوگیری از هرگونه آلودگی هوا و تهدید علیه سلامت عمومی ادامه خواهد داشت.
بر اساس بررسیهای انجامشده و با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و استناد به مواد 1، 12 و 31 قانون هوای پاک، همچنین مواد 1، 9 و 11 قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و ماده 688 قانون مجازات اسلامی، تخلف این واحد صنعتی محرز شده است.