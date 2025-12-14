خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک واحد صنعتی در شهرضا به دلیل آلایندگی دادگاهی شد

یک واحد صنعتی در شهرضا به دلیل آلایندگی دادگاهی شد
کد خبر : 1727570
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا گفت: پرونده یک واحد صنعتی در شهرستان شهرضا به دلیل آلودگی هوای ناشی از انتشار فلزات سنگین، به مراجع قضایی ارجاع شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، رمضان قبادپور، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شهرضا اظهار داشت: پیرو ابلاغیه‌های پیشین و در راستای اجرای الزامات قانونی مربوط به پایش آلاینده‌ها، پرونده یک واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی رنگسازان به دلیل آلودگی هوای ناشی از انتشار فلزات سنگین از روند تولید به هوا به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی افزود: واحد صنعتی مذکور نسبت به انجام خوداظهاری با آزمایشگاه‌های معتمد سازمان در خصوص اندازه‌گیری فلزات سنگین و ارائه نتایج در قالب گزارش فصلی به این اداره اقدام نمی‌کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شهرضا گفت: نظر به اهمیت موضوع و تأثیر مستقیم آن بر سلامت عمومی و محیط‌زیست و عدم انجام این تکلیف قانونی، متخلف محسوب شده و مطابق مقررات جاری ضمن تشکیل پرونده، موضوع به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی تأکید کرد: رعایت مقررات زیست‌محیطی از سوی تمامی واحدهای صنعتی الزامی بوده و پایش‌های مستمر جهت جلوگیری از هرگونه آلودگی هوا و تهدید علیه سلامت عمومی ادامه خواهد داشت.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و استناد به مواد 1، 12 و 31 قانون هوای پاک، همچنین مواد 1، 9 و 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و ماده 688 قانون مجازات اسلامی، تخلف این واحد صنعتی محرز شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری