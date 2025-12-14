مرگ خاموش ۳ عضو یک خانواده بر اثر گازگرفتگی در ثلاث باباجانی
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از فوت سه عضو یک خانواده در شهرستان ثلاث باباجانی به علت مسمومیت با گاز منواکسید کربن خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، مسعود قلعه سفیدی در این خصوص گفت: ظهر روز یکشنبه ۲۳ آذر، گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در یک واحد مسکونی در شهر تازهآباد شهرستان ثلاث باباجانی به اورژانس واصل شد.
وی افزود: پس از اعلام این گزارش، بلافاصله نیروهای اورژانس در محل حضور پیدا کردند، اما متاسفانه سه عضو یک خانواده شامل پدر ۳۵ ساله، مادر ۳۴ ساله و کودک سه ساله به علت خفگی با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست داده بودند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: متاسفانه مادر خانواده باردار بود.
وی ادامه داد: طبق گزارشها، این خانواده شب قبل بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن فوت شده بودند، اما ظهر امروز اقوام و آشنایان متوجه این حادثه شده بودند.
قلعه سفیدی در ادامه با اشاره به آغاز بارشها و برودت هوا، گفت: از همه شهروندان درخواست میشود نکات ایمنی را هنگام استفاده از وسائل گرمایشی مورد توجه قرار دهند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: گاز منوکسیدکربن گازی بی نگ و بی بو است که باعث بی حالی، سردرد و سرگیجه میشود و اگر فرد در خواب باشد و دچار این گازگرفتگی شود، مرگ خاموش او رقم خواهد خورد.