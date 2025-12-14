مرگ خاموش ۳ عضو یک خانواده بر اثر گازگرفتگی در ثلاث باباجانی

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، مسعود قلعه سفیدی در این خصوص گفت: ظهر روز یکشنبه ۲۳ آذر، گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در یک واحد مسکونی در شهر تازه‌آباد شهرستان ثلاث باباجانی به اورژانس واصل شد.

وی افزود: پس از اعلام این گزارش، بلافاصله نیروهای اورژانس در محل حضور پیدا کردند، اما متاسفانه سه عضو یک خانواده شامل پدر ۳۵ ساله، مادر ۳۴ ساله و کودک سه ساله به علت خفگی با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست داده بودند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: متاسفانه مادر خانواده باردار بود.

وی ادامه داد: طبق گزارش‌ها، این خانواده شب قبل بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن فوت شده بودند، اما ظهر امروز اقوام و آشنایان متوجه این حادثه شده بودند.

قلعه سفیدی در ادامه با اشاره به آغاز بارش‌ها و برودت هوا، گفت: از همه شهروندان درخواست می‌شود نکات ایمنی را هنگام استفاده از وسائل گرمایشی مورد توجه قرار دهند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: گاز منوکسیدکربن گازی بی نگ و بی بو است که باعث بی حالی، سردرد و سرگیجه می‌شود و اگر فرد در خواب باشد و دچار این گازگرفتگی شود، مرگ خاموش او رقم خواهد خورد.

