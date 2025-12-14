خبرگزاری کار ایران
با حکم استاندار گیلان:

زینب نعمت‌زاده سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان شد

با حکم نماینده عالی دولت در استان، سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان، سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان رودبار و سرپرست بخشداری پره‌سر شهرستان رضوانشهر منصوب شدند.

به گزارش ایلنا از رشت،  با حکم هادی حق‌شناس استاندار، “زینب نعمت‌زاده” سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان شد.

نعمت زاده، معاونت و کارشناس مسئولی دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان را در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از این “زهرا یعقوب‌نژاد” مدیرکلی دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان را بر عهده داشت.

در این حکم، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانوان، تقویت سیاست‌های حمایتی در حوزه زنان و خانواده و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان در سطح استان تأکید شده است.

همچنین نماینده عالی دولت در گیلان در احکامی جداگانه، “عالمه محمدی” را به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان رودبار و “کمال بزازی” به عنوان سرپرست بخشداری پره‌سر شهرستان رضوانشهر منصوب کرد.

