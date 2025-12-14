تحقق 86 درصدی پیشرفت فیزیکی برنامه ابلاغی الگوی کشت استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: در سال زراعی جاری، مجموع سطح الگوی ابلاغی کشت استان قزوین 192 هزار و 231 هکتار است که تاکنون 165هزار و 497 هکتار از این سطح طبق برنامه الگوی کشت، زیر کشت رفته و معادل 86درصد تحقق برنامه را نشان می‌دهد.

وی افزود: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون، حدود 35 هزار هکتار گندم آبی و نزدیک به 102 هزار هکتار گندم دیم در استان قزوین کشت شده است. همچنین 23هزار هکتار جو آبی، 3 هزار هکتار جو دیم و 2 هزار و 100 هکتار کلزا در سطح استان به زیر کشت رفته است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به پیش‌بینی سطح زیر کشت محصولات استراتژیک بر اساس الگوی ابلاغی، گفت: مطابق برنامه الگوی کشت استان، پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جدید حدود 40 هزار هکتار از اراضی پاییزه استان به کشت گندم آبی و حدود 111 هزار هکتار به کشت گندم دیم اختصاص یابد که با تحقق این سطح، تولید بیش از 320 هزار تن گندم در استان برآورد می‌شود.

جلیلوند همچنین به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ارتقای بهره‌وری در مزارع گندم استان اشاره کرد و افزود: در سال زراعی جاری، پروژه‌های متعددی از جمله استفاده از نوار تیپ در حدود 15 هزار هکتار از اراضی گندم آبی، به‌کارگیری دستگاه‌های خطی‌کار در کشت غلات آبی و دیم در سطح 137 هزار هکتار، اجرای شخم و کشت روی پشته‌های بلند در بیش از یک‌هزار هکتار، اجرای کشاورزی حفاظتی در بیش از 90 هزار هکتار از اراضی آبی و دیم و برگزاری طرح‌های مقایسه‌ای ارقام بذور گندم و جو و پایگاه های نوآوری در مزارع استان در حال اجرا است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، طرح پایداری تولید در دیمزارها نیز در سال زراعی جاری در تمامی مزارع دیم استان در حال اجراست که هدف آن ترویج روش‌های نوین کشت، استفاده از بذور اصلاح‌شده و افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در این اراضی است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان با اشاره به ارقام کشت‌شده گندم در استان گفت: ارقام عمده گندم آبی شامل پیشگام، سیروان، سیوند و حیدری و ارقام گندم دیم شامل باران، واران، هشترود و آذر 2 است که متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان انتخاب و کشت می‌شوند.

انتهای پیام/