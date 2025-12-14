فرمانده انتظامی استان قزوین:
سخن گفتن با زبان قرآن و نهجالبلاغه مأموریت انتظامی را متبرک میکند
فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: وقتی مأمور انتظامی با زبان قرآن و نهجالبلاغه با مردم سخن میگوید و خدمترسانی میکند، این رفتار، جاذبه، محبوبیت و معنویتی ایجاد میکند که مأموریت او را متبرک میسازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی امروز در مراسم اختتامیه نخستین همایش تخصصی نهجالبلاغه انتظامی کشور اظهار کرد: این گردهمایی، نشان از عشق و ارادت جمعی به معارف ناب اسلامی و علوی دارد.
وی افزود: حضور کتب ارزشمندی همچون نهجالبلاغه، قرآن کریم و مفاتیحالجنان در حوزه انتظامی نهتنها برکتآفرین است بلکه مقبولیت و محبوبیت میآفریند، وقتی مأمور انتظامی با زبان قرآن و نهجالبلاغه با مردم سخن میگوید و خدمترسانی میکند، این رفتار، جاذبه، محبوبیت و معنویتی ایجاد و مأموریت او را متبرک میکند.
فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه در این همایش شاهد تلاشهای ارزشمند فرهنگی بودیم، گفت: 412 مقاله برگزیده، 156 اثر نقاشی، چهار سرود، 22 فیلم کوتاه و 136 شعر در قالبهای مختلف است که گواهی بر غنای فرهنگی و معنوی این اقدام دارد.
سردار طرهانی ادامه داد: اساس اسلام، قرآن و نهجالبلاغه، خدمترسانی به خلق خدا است، همانگونه که مرجع عالیقدر مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی (ره) فرمودند «اسلام جز خدمت کردن به مردم چیزی دیگر نیست. بروید به جای مستحبات، به مردم خدمت کنید.»
وی ادامه داد: سخنان و سیره معصومین (ع) و بزرگان دین، ریشه در همین معارف دارد و قاطعیت آنها از آنجا ناشی میشود که برای خدا سخن میگویند و برای خدا میایستند.
فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه فرهنگ حماسهآفرین شهدای ما نیز برگرفته از همین قرآن و نهجالبلاغه است، تصریح کرد: از شهید والامقام سجاد زبرجدی تا شهید بزرگوار صیاد شیرازی و شهید میثمی، همه و همه درسهای جاودانهای از ایمان، خدمت، پاسداری از نماز اول وقت، حجاب و دفاع از ولایت فقیه به یادگار گذاشتهاند، همانگونه که حضرت امام (ره) فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.»
سردار طرهانی اضافه کرد: امروز باید بیشتر از گذشته فرهنگ نورانی شهدا را زنده نگه داریم و در مأموریتهای خود از آن بهره گیریم، امنیت و پیشرفت کنونی ما بر پایه خون پاک شهدا استوار است و تداوم آن در گرو پاسداری از همان آرمانهایی است که آنها با خون خود آبیاری کردند.
وی ادامه داد: امیدواریم با تمسک به قرآن، عترت و رهنمودهای رهبری، بتوانیم خدمتگزارانی صادق برای این ملک و ملت باشیم.