تجمع نیروهای ارکان ثالث نفت مقابل استانداری خوزستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه، کارکنان ارکان ثالث نفت در میادین آزادگان شمالی و جنوبی با برگزاری تجمعی مقابل استانداری خوزستان، نسبت به واگذاری این میادین اعتراض کرده و خواستار توقف آن شدند.

این کارکنان می‌گویند: سال‌هاست منتظر اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هستیم، اما در صورت واگذاری میادین آزادگان از شرکت نفت و گاز اروندان به شرکت دشت آزادگان اروند که یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود، از شمول این تبدیل وضعیت‌ها خارج خواهیم شد.

آن‌ها می‌افزایند: در حال حاضر این میادین تحت نظارت شرکت نفت و گاز اروندان قرار دارد و در صورت واگذاری به شرکت دشت آزادگان اروند، آینده شغلی و معیشت نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ نیروی ارکان ثالث با ابهام جدی مواجه خواهد شد.

این کارکنان تجمع خود را مسالمت‌آمیز عنوان کرده و با در دست داشتن بنری اعلام کردند: میادین آزادگان شمالی و جنوبی میراث متخصصان و کارگران زحمت‌کش است و واگذاری آن به شرکت نوپای دشت آزادگان اروند، تهدیدی برای تولید، امنیت شغلی و معیشت کارکنان این میادین به شمار می‌رود.

