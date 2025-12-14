خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به‌منظور پیشگیری از واگذاری میادین آزادگان شمالی و جنوبی؛

تجمع نیروهای ارکان ثالث نفت مقابل استانداری خوزستان

تجمع نیروهای ارکان ثالث نفت مقابل استانداری خوزستان
کد خبر : 1727308
لینک کوتاه کپی شد.

کارکنان: در صورت واگذاری میادین آزادگان، مشمول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نخواهیم شد

نیروهای ارکان ثالث نفت شاغل در میادین آزادگان شمالی و جنوبی، با تجمع مقابل استانداری خوزستان، خواستار جلوگیری از واگذاری این میادین به شرکت دشت آزادگان اروند شدند تا امکان مشمول شدن آن‌ها در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه، کارکنان ارکان ثالث نفت در میادین آزادگان شمالی و جنوبی با برگزاری تجمعی مقابل استانداری خوزستان، نسبت به واگذاری این میادین اعتراض کرده و خواستار توقف آن شدند.

این کارکنان می‌گویند: سال‌هاست منتظر اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هستیم، اما در صورت واگذاری میادین آزادگان از شرکت نفت و گاز اروندان به شرکت دشت آزادگان اروند که یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود، از شمول این تبدیل وضعیت‌ها خارج خواهیم شد.

آن‌ها می‌افزایند: در حال حاضر این میادین تحت نظارت شرکت نفت و گاز اروندان قرار دارد و در صورت واگذاری به شرکت دشت آزادگان اروند، آینده شغلی و معیشت نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ نیروی ارکان ثالث با ابهام جدی مواجه خواهد شد.

این کارکنان تجمع خود را مسالمت‌آمیز عنوان کرده و با در دست داشتن بنری اعلام کردند: میادین آزادگان شمالی و جنوبی میراث متخصصان و کارگران زحمت‌کش است و واگذاری آن به شرکت نوپای دشت آزادگان اروند، تهدیدی برای تولید، امنیت شغلی و معیشت کارکنان این میادین به شمار می‌رود.

تجمع نیروهای ارکان ثالث نفت مقابل استانداری خوزستان

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری