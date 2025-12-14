بهمنظور پیشگیری از واگذاری میادین آزادگان شمالی و جنوبی؛
تجمع نیروهای ارکان ثالث نفت مقابل استانداری خوزستان
کارکنان: در صورت واگذاری میادین آزادگان، مشمول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نخواهیم شد
نیروهای ارکان ثالث نفت شاغل در میادین آزادگان شمالی و جنوبی، با تجمع مقابل استانداری خوزستان، خواستار جلوگیری از واگذاری این میادین به شرکت دشت آزادگان اروند شدند تا امکان مشمول شدن آنها در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی فراهم شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه، کارکنان ارکان ثالث نفت در میادین آزادگان شمالی و جنوبی با برگزاری تجمعی مقابل استانداری خوزستان، نسبت به واگذاری این میادین اعتراض کرده و خواستار توقف آن شدند.
این کارکنان میگویند: سالهاست منتظر اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هستیم، اما در صورت واگذاری میادین آزادگان از شرکت نفت و گاز اروندان به شرکت دشت آزادگان اروند که یک شرکت خصوصی محسوب میشود، از شمول این تبدیل وضعیتها خارج خواهیم شد.
آنها میافزایند: در حال حاضر این میادین تحت نظارت شرکت نفت و گاز اروندان قرار دارد و در صورت واگذاری به شرکت دشت آزادگان اروند، آینده شغلی و معیشت نزدیک به یکهزار و ۵۰۰ نیروی ارکان ثالث با ابهام جدی مواجه خواهد شد.
این کارکنان تجمع خود را مسالمتآمیز عنوان کرده و با در دست داشتن بنری اعلام کردند: میادین آزادگان شمالی و جنوبی میراث متخصصان و کارگران زحمتکش است و واگذاری آن به شرکت نوپای دشت آزادگان اروند، تهدیدی برای تولید، امنیت شغلی و معیشت کارکنان این میادین به شمار میرود.