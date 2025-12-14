برف و باران میهمان چهارمحال و بختیاری میشود
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت:با ورود یک سامانه از روز دوشنبه تا پایان هفته آسمان تمامی نقاط استان برفی و بارانی میشود.
معصومه نوروزی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با توجه به نقشههای هواشناسی برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بارش برف و باران در استان دور از انتظار نیست.
وی افزود: طی این مدت کاهش دما و وزش باد و پدیده مه در استان پیش بینی می شود.
نوروزی بیان کرد: شهرکرد با منفی ۴ درجه سانتی گراد سردترین مرکز استان در کشور است.
وی ادامه داد: کوهرنگ و سورشجان با منفی ۷ درجه سانتی گراد سردترین نقاط استان در شبانه روز گذشته گزارش شدند و سرخون با ۱۵ درجه سانتی گراد گرمترین نقطه استان گزارش شد.