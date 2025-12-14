خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در اجلاس مدیران روابط عمومی وزارت بهداشت؛

۲ لوح تقدیر به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اهدا شد

۲ لوح تقدیر به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اهدا شد
کد خبر : 1727258
لینک کوتاه کپی شد.

در اجلاس مدیران روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ابوذر پاریزی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به پاس اطلاع رسانی شایسته در دومین جشنواره بین المللی عکس ایران جوان و کسب جایگاه برتر در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقدیر شد.

به گزارش ایلنا،  در این رویداد کشوری که در مشهد مقدس برگزار شد، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهدای لوح سپاس، از تلاش های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، تقدیر کرد.

در این لوح سپاس با اشاره به بررسی شاخص های عملکردی در یک سال گذشته، مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، دارای جایگاه شایسته در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور معرفی شده است.

همچنین در اختتامیه دومین جشنواره بین المللی عکس «ایران جوان» که همزمان با اجلاس سراسری مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری