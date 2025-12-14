۲ لوح تقدیر به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اهدا شد

به گزارش ایلنا، در این رویداد کشوری که در مشهد مقدس برگزار شد، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهدای لوح سپاس، از تلاش های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، تقدیر کرد.