پایان بلاتکلیفی شش‌ماهه ناجیان غریق خوزستان / ابلاغ اعتبار حقوق و تجهیزات
رئیس هیأت نجات غریق و غواصی خوزستان از ابلاغ و تأمین اعتبار پرداخت حقوق معوقه ناجیان غریق و ناجیان گشت‌های پیشگیری از غرق‌شدگی سواحل استان خبر داد؛ اعتباری که پس از ماه‌ها انتظار و پیگیری مستمر، سرانجام به نتیجه رسید.

به گزارش ایلنا از خوزستان، امید جشان‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: خوشبختانه ابلاغ اعتبار پرداخت حقوق ناجیان غریق خوزستان صادر شده و پس از شش ماه پیگیری مداوم و جدی، حقوق این نیروهای زحمتکش امروز یا نهایتاً فردا پرداخت خواهد شد.

وی افزود: همچنین در راستای ارتقای ایمنی سواحل و تجهیز پایگاه‌های نجات غریق شهرستان‌ها، اعتبار مناسبی برای خرید تجهیزات و شناورهای آبی از سوی سازمان برنامه و بودجه استان تخصیص یافته و علاوه بر آن، اعتبار ویژه‌ای نیز طی هفته جاری از سوی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ابلاغ خواهد شد.

رئیس هیأت نجات غریق و غواصی خوزستان با اشاره به نقش حمایت‌های مدیریتی در تحقق این مهم، تصریح کرد: لازم می‌دانم از پیگیری‌ها و همکاری‌های مؤثر موالی‌زاده استاندار خوزستان، سیلاوی مدیرکل امور اجتماعی استانداری، بنی‌تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، کریمی‌کیا معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق قدردانی کنم.

جشان‌زاده در پایان تأکید کرد: پرداخت به‌موقع حقوق ناجیان غریق مطالبه‌ای جدی و به‌حق بود؛ چراکه این نیروهای پرتلاش با کمترین امکانات، مسئولیت مستقیم حفظ جان شهروندان را بر عهده دارند و ضروری است بتوانند بدون دغدغه معیشتی و با آرامش خاطر به مأموریت خطیر خود ادامه دهند.

