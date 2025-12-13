به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در بازدید از خط ۲ مترو و مرکز کنترل خطوط یک و ۲ قطار شهری شیراز که با حضور علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تبیین رویکردهای کلان توسعه استان، بر اهمیت راهبردی توسعه حمل‌ونقل ریلی شهری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف توسعه‌ای شیراز تاکید کرد.

استاندار فارس با خیرمقدم به نایب‌رئیس مجلس و همراهان و قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری، شهرداری شیراز و اعضای شورای اسلامی شهر، اظهارکرد: مقام معظم رهبری در سفر سال ۱۳۸۷ به استان فارس، با نگاهی دقیق و راهبردی، بر فعال‌سازی ظرفیت گردشگری استان و به‌ویژه شهر شیراز تاکید فرمودند و این مطالبه، امروز همچنان به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی توسعه فارس مطرح است.

استاندار فارس در بازدید از مرکز کنترل خطوط یک و دو متروی شیراز، بر نقش راهبردی حمل‌ونقل ریلی در توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی در شیراز تاکید کرد و پروژه‌های مترو را بخشی کلیدی از سند جامع گردشگری استان خواند.

وی افزود: مهم‌ترین و اولین محور توسعه فارس، گردشگری است. در همین راستا، سند جامع گردشگری استان با رویکردی کارشناسی تدوین و پس از طرح در جلسات متعدد شورای برنامه‌ریزی استان، به تصویب رسید و رونمایی شد.

استاندار فارس با اشاره به جایگاه شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت(ع) گفت: این عنوان، الزامات و اقتضائات ویژه‌ای دارد که باید در تمامی برنامه‌ریزی‌ها و اسناد بالادستی، از جمله سند گردشگری استان، به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ بخشی از این سند به‌صورت مشخص به شهر شیراز اختصاص دارد و تحقق آن، نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و امکانات متناسب با شان این شهر است.

امیری، توسعه قطار شهری و حمل‌ونقل ریلی را از ارکان مهم تحقق این اهداف برشمرد و تصریح کرد: شیراز به‌عنوان یک مقصد مهم گردشگری، نیازمند زیرساخت‌هایی نظیر حمل‌ونقل ریلی کارآمد، مدیریت ترافیک، مبلمان شهری مناسب و سایر ملزومات است که توسعه خطوط مترو نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کند.

وی اقدامات در حال انجام توسط شهرداری شیراز و شورای اسلامی شهر، به‌ویژه در تکمیل خط دو مترو، را ارزشمند و مؤثر دانست و افزود: این اقدامات در واقع تکمیل‌کننده پازل سند گردشگری استان و نشان‌دهنده قرار گرفتن پروژه‌ها در مسیر صحیح توسعه است.

وی همچنین با اشاره به چشم‌انداز بلندمدت سند گردشگری استان اظهارکرد: بخشی از اجرای این سند، نیازمند تدوین مقررات و در مواردی تقنین است که در زمان مقتضی، با همکاری مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم استان، پیگیری خواهد شد.

استاندار فارس با تشکر از حضور نایب‌رئیس مجلس و همراهی مدیران و مسئولان، ابراز امیدواری کرد با تداوم هم‌افزایی میان دولت، مجلس و مدیریت شهری، شاهد تحقق کامل اهداف توسعه‌ای و شکل‌گیری شهری در تراز نام و جایگاه شیراز باشیم.

