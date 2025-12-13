مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:
فعالیت غیرحضوری برخی مدارس شهر سمنان روز یکشنبه 23 آذر ماه
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به وضعیت شیوع بیماری آنفلوانزا در این استان از تعطیلی برخی مدارس شهر سمنان خبر داد و گفت: فعالیت ۶ مدرسه در شهر سمنان فردا یکشنبه 23 آذر ماه به صورت مجازی برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، قاسم شریفی افزود: با توجه به شیوع بیماری آنفلوانزا و در راستای پیشگیری از شیوع و همهگیری این بیماری، روز یکشنبه 23 آذر ماه آموزشها در 6 مدرسه شهر سمنان به صورت مجازی خواهد بود و در این راستا آموزشها غیرحضوری در بستر سامانه شاد انجام میشود.
وی ادامه داد: فعالیتهای دبستان دخترانه حکیم الهی، دبستان دخترانه ایران نعیمی، دبستان پسرانه شهدای هستهای، کلاس سوم الف دبستان دخترانه هراتی، کلاس چهارم گل مینا دبستان دخترانه ولایت، هنرستان پسرانه شهید عباسپور، هنرستان دخترانه هنرهای زیبا، روز 23 آذر ماه غیرحضوری است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: غیرحضوری بودن این مدارس طبق بخشنامه بیماریهای واگیردار توسط مدیران مدارس به این ادارهکل اعلام شد. هر مدرسه یا کلاس درس پس از اعلام غیرحضوری تحت رصد قرار میگیرد و بعد از اطمینان از سلامت دانشآموزان، مجدد به آموزش حضوری بازخواهدگشت.
شریفی با تأکید بر اینکه آموزشها در مدارس تعطیلبردار نیست، تصریح کرد: اختیار تصمیمگیری درباره غیرحضوری شدن کلاسهای درس در شرایط خاص شیوع بیماریهای واگیردار به مدیران مدارس واگذار شده است. بر این اساس مسئولان مدارس با توجه به دستورالعملهای موجود در این راستا تصمیمگیری خواهند کرد.
وی بیان داشت: بر اساس تصمیم جدید، مدیران مدارس با هماهنگی و مشورت شورای مدرسه و با توجه به دستورالعملهای دقیق و شاخصهای مصوب، مجاز خواهند بود در صورت مواجهه با شرایط هشدار، نسبت به تعطیلی موقت کلاسها یا کل مدرسه اقدام و آموزش را به شیوه غیرحضوری پیگیری کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تأکید کرد: این تصمیم بر پایه ماده 107 آییننامه اجرایی مدارس اتخاذ شده است. این تصمیم مقرر میدارد در شرایطی که ادامه حضور دانشآموزان در کلاس یا مدرسه با خطر احتمالی همراه باشد، مدیر مدرسه موظف است با نظر کارشناسان مربوطه، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
شریفی ابراز داشت: در این راستا و پس از موافقت ادارهکل آموزش و پرورش، مسئولان و مدیر مدرسه باید نسبت به غیرحضوری شدن یک یا چند کلاس یا تمامی مدرسه اقدام کند. همچنین باید در کوتاهترین زمان ممکن، تمهیدات لازم برای ادامه تحصیل دانشآموزان را فراهم آورند.
وی به تعیین تشخیص سطوح هشدار در مدارس استان سمنان بر اساس دستورالعملهای ابلاغ شده اشاره داشته و اضافه کرد: دستورالعمل جدید ادارهکل آموزش و پرورش سمنان، با بهرهگیری از تجارب ملی و بینالمللی، شاخصهای کمی و قابل اندازهگیری را برای تشخیص سطوح هشدار تعیین کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: در صورتی که در 72 ساعت، بیش از 10 درصد دانشآموزان یک کلاس علائم بیماری واگیر نشان دهند، کلاس در وضعیت هشدار قرار میگیرد. اگر بیش از 30 درصد کلاسهای یک مدرسه یا 30 درصد کادر آموزشی به معیار هشدار برسند، وضعیت هشدار سطح مدرسه اعلام میشود.
شریفی به شرایط قرارگیری شهرستان یا منطقه در وضعیت هشدار اشاره کرده و در این خصوص افزود: در صورتی که بیش از 30 درصد مدارس یک شهرستان یا منطقه همزمان در وضعیت هشدار مدرسه قرار گیرند، موضوع باید بلافاصله در کمیته اضطرار یا ستاد مدیریت بحران استان مورد بررسی فوری قرار گیرد.