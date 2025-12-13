مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی خبر داد:
ضعف برخی دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک / تناقض گزارشها با نتایج سنجشهای محیطزیستی
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی بر اهمیت توزیع سوخت مرغوب و نظارت مستمر بر منابع آلاینده هوای این استان و به خصوص کلانشهر اراک تأکید کرده و در این خصوص گفت: گزارشهای اخیر نشاندهنده ضعف برخی دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک است. در این راستا تلاش میشود با پیگیری در سطح ملی و استانی، استانداردهای زیستمحیطی رعایت شود.
به گزارش ایلنا، امیر انصاری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، به گزارشهای دستگاههای اجرایی در خصوص کیفیت سوخت در این استان اشاره داشته و افزود: در بررسیهایی که انجام شده است، برخی گزارشها با نتایج سنجشهای محیطزیستی تناقض داشت. این تناقضها به ویژه در حوزه گوگرد بیشتر مشخص بود. مقرر شد این گزارشها طی یک تا 2 هفته آینده مجدد مقایسه و بررسی شود و نتایج به جلسه بعدی ارائه شود.
وی ادامه داد: متأسفانه در روزهای اخیر به دلیل شرایط کشور، مرغوبیت سوختها کاهش یافته و در برخی شهرها شاخصهای آلایندگی افزایش یافته است. در استان مرکزی نیز با وجود اقدامات متعدد برای کاهش آلودگی، سوخت نامرغوب باعث بالا رفتن فاکتورهای آلایندگی شده است. کارشناسان این ادارهکل به طور مستمر منابع انتشار، به ویژه سوختها را رصد میکنند و تلاش میشود سوخت یورو 4 تولیدی پالایشگاه شازند به سهم استان و شهر اراک برسد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی همچنین به عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: 30 دستگاه اجرایی مسئول این قانون هستند که از این تعداد حدود 10 دستگاه عملکرد صفر داشتند و برخی دیگر کمتر از 50 درصد عمل کردهاند. این دستگاههای اجرایی موظف شدهاند گزارش مکتوب خود را تا 2 هفته آینده ارسال کنند تا بتوانیم عملکرد واقعی را ارزیابی کنیم.
انصاری در خصوص سوخت مازوت نیروگاه حرارتی شازند نیز تصریح کرد: در روزهای سرد که مصرف گاز افزایش مییابد، به دلیل افت فشار گاز، سهم نیروگاهها کاهش مییابد و ناچار از سوخت کم سولفور استفاده میشود. همکاران محیطزیست در نیروگاه حرارتی شازند مستقر هستند و پایش لحظهای انجام میدهند. در صورت عبور آلایندگی از استاندارد، اخطار داده و مطالبه کاهش آلایندگی میکنند و در صورت ادامه، موضوع به کارگروه ملی منتقل میشود.