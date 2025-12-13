خبرگزاری کار ایران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی هرمزگان در روزهای 23 و 24 آذر ماه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تعطیلی مدارس ابتدایی این استان خبر داد و گفت: مدارس ابتدایی، مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌های استان با موافقت استاندار در روزهای یکشنبه و دوشنبه 23 و 24 آذر ماه تعطیل و غیرحضوری شد. سایر مقاطع تحصیلی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به روال معمول دایر خواهند بود و نحوه فعالیت دانشگاه‌ها نیز متناسب با تصمیم رؤسای دانشگاه‌ها انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده در جلسه فوق‌العاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان، افزود: آموزشگاه‌ها و کانون‌های آموزش زبان می‌توانند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به فعالیت خود ادامه دهند. ادارات و دستگاه‌های اجرایی نیز طبق روال سابق اما با رعایت کامل اصول بهداشتی فعال خواهند بود. همچنین مادران شاغل دارای فرزند خردسال یا دانش‌آموز ابتدایی، در این 2 روز به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.

وی بر اهمیت همکاری عمومی در کنترل شیوع ویروس آنفلوانزا تأکید کرده و ادامه داد: رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی در اصناف، واحدهای تجاری و سایر محیط‌های عمومی نگرانی‌هایی به وجود آورده و لازم است تمامی بخش‌ها برای مهار این بیماری همکاری کنند. تصمیم‌های‌ ستاد بحران بر مبنای نظر کارشناسی جمعی اتخاذ می‌شود و نمی‌توان تنها با محدود کردن فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها به کنترل کامل بیماری دست یافت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به هشدار سطح نارنجی و پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال بارش شدید در سطح استان اشاره کرده و اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، از اواخر وقت روز شنبه 22 آذر ماه تا دوشنبه 24 آذر ماه، فعالیت سامانه بارشی همراه با رگبار باران، رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای در مناطق شرقی، شمالی و دریایی استان پیش‌بینی می‌شود و هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

حسن‌زاده تصریح کرد: شهرستان‌های میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، حاجی‌آباد، قشم، جاسک و جزایر بوموسی، سیری، لاوان، کیش و تنب بزرگ از مناطق متاثر این سامانه خواهند بود. با ورود سامانه جدید بارشی از ظهر دوشنبه 24 آذر ماه تا روز چهارشنبه 26 آذر ماه، احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب‌ها، بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی، خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی وجود دارد.

وی بیان داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید در آماده‌باش کامل باشند و مرخصی و مأموریت‌های اعضای ستاد بحران استان و شهرستان‌ها تا پایان شرایط ناپایدار لغو شده است. از سوی دیگر متأسفانه آنفلوانزا به صورت فراگیر در سراسر کشور شیوع یافته است. تاکنون بیش از 4 جلسه فوق‌العاده ستاد بحران استان هرمزگان برگزار شده و 5 نفر بر اثر ابتلا به آنفلوانزا در استان جان خود را از دست داده‌اند.

