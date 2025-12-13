رئیس اورژانس استان کرمان خبر داد:
غرق شدن 3 کودک در استخر کشاورزی یکی از روستاهای زرن
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان گفت: عصر امروز شنبه 22 آذر ماه پیکر بیجان 3 کودک با رده سنی 7 تا 9 سال از یک استخر آب در شهرستان زرند با تلاش تیمهای امدادی اعزامی از آب خارج شد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا خادمیپور به چگونگی رخ دادن این اتفاق و تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: طبق گزارش رسیده این 3 کودک به منظور شنا کردن وارد استخر کشاورزی روستای «حسینآباد آخوند» از توابع شهرستان زرند شده بودند.
وی به بیشترین مکانهایی که منجر به غرقشدگی میشوند اشاره کرده و ادامه داد: در سامانه اورژانس پیش بیمارستانی 115 بیشترین مکانهای ثبت شده منجر به غرقشدگی در سطح استان کرمان مربوط به استخرهای کشاورزی، سدها به ویژه سدهای خاکی و مسیر رودخانهها است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان اظهار داشت: شهروندان باید این نکته را در نظر داشته باشند که عمق استخرهای کشاورزی بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور میشود، پس باید هرگز به آنها وارد نشوند.
خادمیپور تصریح کرد: شهروندان باید از شنا کردن در مکانهایی که مجهز به امکانات امدادی برای شنا کردن و تحت نظارت نجات غریق نیستند خودداری کنند. همچنین در صورت عدم آشنایی با فنون نجات غریق و مواجهه با صحنه غرقشدگی فرد دیگر، هرگز به آب وارد نشوند.
وی بیان داشت: شهروندان لطفاً در صورت مواجهه با چنین اتفاقی ضمن حفظ خونسردی و تماس فوری با شماره تلفن های امدادی 125، 115، 112 تلاش کنند تا با ابزاری همانند چوب، الوار، طناب یا حلقه نجات فرد غرقشده را از آب بیرون کشیده و به نزدیکترین فضای ایمن برای اقدامات نجات انتقال دهند.