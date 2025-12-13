اصلاح طرح تنفس جنگل و تقویت زیرساختها، اولویتهای اصلی برای توسعه مازندران
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با تأکید بر ضرورت اصلاح طرح تنفس جنگل و تقویت زیرساختها، گفت: دولت و مسئولان اجرایی باید با همدلی و همکاری بیشتر، پروژههای حیاتی استان را پیگیری کنند تا به توسعه اقتصادی و اجتماعی مازندران کمک شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا شریعتی در جلسه شورای اداری مازندران که عصر شنبه در استانداری برگزار شد، از تلاشهای مشترک مسئولان استان برای حل مشکلات مردم تقدیر و تأکید کرد که همدلی و همکاری بین دستگاههای اجرایی و دولتی برای پیشبرد پروژههای مختلف بسیار مهم است.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی استان گفت: ما موظفیم در مقابل نیازهای بیپایان مردم عزیز استان، سختیها را به جان بخریم و در جهت حل مشکلات آنها تلاش کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران افزود: دولت و مسئولان اجرایی باید همچنان به حمایت از پروژههای حیاتی استان بپردازند و همکاری و پیگیریها را در این راستا ادامه دهند.
وی از تلاشهای دکتر یونسی استاندار مازندران در پیشبرد پروژههای زیرساختی مازندران تقدیر کرد و گفت: پروژههایی مانند پل سفید و پروژههای مهم دیگر که در گذشته با مشکلات زیادی مواجه بودند، امروز با پیگیریهای جدی در حال اجرا هستند.
شریعتی به مشکلات حوزه منابع طبیعی اشاره کرده و بر ضرورت اصلاح طرح تنفس جنگل و توجه بیشتر به مدیریت آتشسوزیها و تخریب منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: ما نیاز داریم که دولت در این زمینهها کمک کند و ما آمادگی داریم که در مجلس به این مسئله رسیدگی کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران بر اهمیت پروژههای ترانزیتی و راههای ارتباطی استان تأکید کرد و گفت: استان ما برای اتصال به مرکز کشور و بنادر جنوبی به زیرساختهای مناسب نیاز دارد. آزادراهها و جادهها باید بهطور ویژه تقویت شوند تا استان در حوزه ترانزیت و گردشگری بتواند به ظرفیتهای بیشتری دست یابد.
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامههای دولت در حوزه جوانی جمعیت و تولید مسکن، از عملکرد مثبت برخی دستگاهها در این زمینهها تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد که استان مازندران بتواند در سالهای آینده از فرصتهای موجود برای توسعه و پیشرفت بیشتر استفاده کند.