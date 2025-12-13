به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا شریعتی در جلسه شورای اداری مازندران که عصر شنبه در استانداری برگزار شد، از تلاش‌های مشترک مسئولان استان برای حل مشکلات مردم تقدیر و تأکید کرد که همدلی و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و دولتی برای پیشبرد پروژه‌های مختلف بسیار مهم است.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی استان گفت: ما موظفیم در مقابل نیازهای بی‌پایان مردم عزیز استان، سختی‌ها را به جان بخریم و در جهت حل مشکلات آن‌ها تلاش کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران افزود: دولت و مسئولان اجرایی باید همچنان به حمایت از پروژه‌های حیاتی استان بپردازند و همکاری و پیگیری‌ها را در این راستا ادامه دهند.

وی از تلاش‌های دکتر یونسی استاندار مازندران در پیشبرد پروژه‌های زیرساختی مازندران تقدیر کرد و گفت: پروژه‌هایی مانند پل سفید و پروژه‌های مهم دیگر که در گذشته با مشکلات زیادی مواجه بودند، امروز با پیگیری‌های جدی در حال اجرا هستند.

شریعتی به مشکلات حوزه منابع طبیعی اشاره کرده و بر ضرورت اصلاح طرح تنفس جنگل و توجه بیشتر به مدیریت آتش‌سوزی‌ها و تخریب منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: ما نیاز داریم که دولت در این زمینه‌ها کمک کند و ما آمادگی داریم که در مجلس به این مسئله رسیدگی کنیم.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی افزود: به مشکلات حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و از دولت خواست تا در راستای اصلاح طرح تنفس جنگل، حمایت بیشتری داشته باشد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران بر اهمیت پروژه‌های ترانزیتی و راه‌های ارتباطی استان تأکید کرد و گفت: استان ما برای اتصال به مرکز کشور و بنادر جنوبی به زیرساخت‌های مناسب نیاز دارد. آزادراه‌ها و جاده‌ها باید به‌طور ویژه تقویت شوند تا استان در حوزه ترانزیت و گردشگری بتواند به ظرفیت‌های بیشتری دست یابد.

نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه جوانی جمعیت و تولید مسکن، از عملکرد مثبت برخی دستگاه‌ها در این زمینه‌ها تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد که استان مازندران بتواند در سال‌های آینده از فرصت‌های موجود برای توسعه و پیشرفت بیشتر استفاده کند.

انتهای پیام/