اجرای آزمایشی طرح ملی کارگزاری خدمات مالی و اداری در شیراز

به گزارش ایلنا، سیدمالک حسینی در سفر یک‌روزه به استان فارس و در دیدار با جمعی از جوانان کارآفرین، نوآور و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری صدرا شیراز، با تقدیر از فعالیت مجموعه‌های پیشرو فناورانه، بر ضرورت توسعه مدل‌های جدید کسب‌وکار در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.

وی با تأکید بر نقش جوانان خلاق و نوآور،الگوهای نوین کسب‌وکار و همکاری‌های هوشمند را راهکاری مؤثر برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور دانست.

حسینی با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت‌های کم نظیر نسل جوان ایران اظهار کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌هایی نظیر محدودیت منابع، مشکلات زیرساختی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم مواجه است، دولت به تنهایی قادر به حل همه مسائل نیست و نقش بخش خصوصی، تعاونی‌ها و مدل‌های مشارکتی هوشمند بیش از گذشته اهمیت یافته است.

معاون وزیر کار با بیان اینکه منابع مالی دولت برای حوزه اشتغال و تولید نسبت به گذشته کاهش یافته است، افزود: تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که اتصال بنگاه‌های کوچک و متوسط به بنگاه‌های بزرگ و بهره‌گیری از ظرفیت شرکای راهبردی، می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد. روش‌های قدیمی دیگر پاسخگوی مسائل امروز نیست و باید با نگاه خلاقانه، مدل‌های جدید را جایگزین کرد.

وی با اشاره به تجربه موفق جهانی اتصال تولیدکنندگان خرد به برندهای بزرگ، این مدل‌ها را در شرایط کنونی فضای کسب و کار کشورمان قابل اجرا دانست و گفت: زنجیره کردن ظرفیت های جزیره ای و امکانات و منابع قابل توجه اما منفصل از هم به شکل معنا داری در کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری منابع موثر خواهد بود بررسی های میدانی نشان می دهد بکارگیری و هم افزا کردن ظرفیت های موجود در توسعه بنگاه ها در مقایسه با سرمایه گذاری های جدید برای راه اندازی کسب و کارها بسته به نوع کسب و کار می تواند بین ۲۰ تا ۸۰ درصد در کاهش هزینه ها موثر باشد.

معاون وزیر کار تاکید کرد: تجربه ما نشان می دهد در مدل اتصال بنگاه ها حتی اگر در آغاز ممکن است با سختی هایی همراه بوده و موفقیت چشمگیری حاصل نشود اما با گذشت زمان و استمرار همراه با اصلاح فرایند اتصال موفقیت بالای این مدل تضمین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ایجاد کارگزاری واحد در مجموعه هایی مانند شهرک های صنعتی و پارک های علم و فناوری برای ارایه خدمات مالی و اداری و انجام اموری مانند بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی و اداری به شرکت های کوچک و متوسط مستقر در ابن مجموعه ها را راهکاری مؤثر برای کاهش هزینه‌ها و رفع موانع این بنگاه‌ ها در بهره مندی بهتر و مناسب تر از این خدمات عنوان کرد.

معاون وزیر کار افزود: بسیاری از واحدهای خرد، کوچک و متوسط به واسطه محدودیت های منابعی که دارند، از ساختارهای سازمانی توسعه یافته و واحد های حرفه ای در پیگیری موضوعات و مسائل مالی و اداری برخوردار نیستند لذا در برابر سازوکارها و دیوان سالاری پیچیده در حوزه های مالی و اداری با چالش هایی مواجه می شوند که فرایند تولید و ارائه خدمات انها را با چالش های جدی مواجه می کند برای همین وجود یک نهاد تخصصی مشترک خدمت دهنده می تواند تحول جدی همراه با کاهش هزینه مالی و زمان برای گرفتن این خدمات را برای آنها فراهم کند.

حسینی تاکید کرد: برابر مذاکراتی که داشتیم با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و پارک علم و فناوری صدرا در شیراز این پروژه را به عنوان یک الگو در دستور کار قرار خواهیم داد و پس از آن با همکاری و همراهی وزارت خانه های صنعت، معدن، تجارت و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و همینطور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تعمیم آن در کل کشور اقدام خواهیم کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط تورمی کشور، دریافت تسهیلات بانکی با نرخ‌های مصوب را فرصتی قابل توجه دانست و بر لزوم تسریع در فرآیند دریافت این تسهیلات تأکید کرد. وی همچنین همگرایی بنگاه‌ها و تمرکز در مدیریت وجوه و منابع آنها تزد بانک های عامل را برای افزایش قدرت چانه‌زنی در نظام بانکی ضروری دانست.

حسینی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، صادرات و حضور در بازارهای خارجی را راه نجات بسیاری از کسب‌وکارها عنوان کرد و پیشنهاد داد فعالان اقتصادی با ایجاد دفاتر مشترک در کشورهای منطقه، مسیر دسترسی به بازارهای جدید را هموار کنند.

در پایان این نشست، وی ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری مشکلات بانکی و تسهیلاتی فعالان اقتصادی، تأکید کرد: این جلسات باید به اقدام عملی منجر شود و موضوعات مطرح‌شده در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

در ادامه این نشست، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز با اشاره به تحولات صنعت و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش جوانان خلاق و دغدغه مند را در دستیابی به خودکفایی و توسعه فناوری‌های بومی بسیار تعیین‌کننده دانست.

همچنین، جمعی از جوانان نوآور و صاحبان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان با طرح چالش‌های پیش‌روی خود، خواستار حمایت جدی‌تر، تسهیل دسترسی به منابع مالی و رفع موانع بانکی شدند که مسئولان حاضر، قول مساعد برای پیگیری این مطالبات دادند.

