به گزارش ایلنا، آیت‌الله لطف الله دژکام در دیدار مدیرعامل و معاونان شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر اهمیت بهره‌وری، اظهار داشت: ارتقای بهره‌وری در همه امور به‌ویژه در بخش تولید و صنعت باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. موضوع بهره‌وری از مسائل مهم کشور است، به‌گونه‌ای که نخستین جدول برنامه هفتم توسعه به ارتقای بهره‌وری اختصاص یافته و لازم است در این زمینه تلاش مضاعفی صورت گیرد.

وی یکی از راهکارهای مهم افزایش بهره‌وری در صنایع را فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی و نیمه‌فعال واحدهای صنعتی از طریق جذب و مشارکت سرمایه‌گذاران جدید عنوان کرد و گفت: موضوع «تولید بدون کارخانه» می‌تواند نقش مؤثری در فعال‌سازی این ظرفیت‌ها ایفا کند.

امام جمعه شیراز گفت: در این مسیر باید با شناسایی ظرفیت‌های خالی و نیمه‌فعال واحدهای صنعتی و معرفی آن‌ها به متقاضیان و سرمایه گذاران تولید، زمینه بهره‌برداری کامل از توان موجود فراهم شود تا ضمن تکمیل ظرفیت تولید، بهره‌وری مطلوبی از امکانات صنعتی حاصل و اقتصاد کشور جان تازه‌ای بگیرد.

آیت‌الله دژکام همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی در حوزه توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت و نیز فعال سازی بیش از پیش ظرفیت تجارت و صادرات به کشورها بویژه ١۵کشور همسایه تاکید کرد و گفت: باید بیش از پیش از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور، به‌ویژه فارس‌های مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس که دارای سرمایه و علاقه‌مند به فعالیت در میهن هستند و دل در گروی وطن دارند ، برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اشتغال‌زا بهره گرفت.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت که به دنبال تولید و اشتغال هستند ضروری است، اما در عین حال باید با افراد سودجو، رانت‌خوار و سوءاستفاده‌گر به‌صورت قاطع مقابله شود.

فعالیت ۶۴ شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی در استان

در ادامه این دیدار مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، گزارشی از وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان ارائه و اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون و برنامه‌های پیش‌ رو را تشریح کرد.

عباس برنهاد،تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید و اشتغال را محور اصلی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس دانست و گفت: از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از صنعتگران و تحقق تولید و اشتغال استفاده می‌کنیم.

برنهاد با اشاره به فعالیت ۶۴ شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی در استان فارس، افزود: استان فارس در این حوزه رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. وسعت استان و پراکندگی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سراسر جغرافیای استان، به‌گونه‌ای که در تمامی شهرستان‌ها حداقل یک شهرک یا ناحیه صنعتی احداث شده، ایجاب می‌کند در تخصیص بودجه و اعتبارات، حمایت ویژه‌ای از شرکت شهرک‌های صنعتی صورت گیرد تا بستر توسعه متوازن صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و محدودیت‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان، اولویت ما توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی تقاضامحور است، ضمن اینکه بر اساس ماده ۵۴ قانون احکام دائمی دولت، دستگاه‌های خدمات‌رسان مکلف به تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی هستند.

وی از جمله اقدامات مهم انجام‌شده در سال جاری، علیرغم محدودیت‌های مالی و اعتباری و با حمایت استاندار فارس و همراهی دستگاه‌ها، به عملیاتی شدن ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرک صنعتی شماره دو سروستان اشاره کرد و گفت: واگذاری زمین در این شهرک که پیش از این به‌دلیل کمبود برخی زیرساخت‌ها متوقف شده بود، مجدداً آغاز شده و برنامه‌ریزی لازم برای تبدیل این شهرک به یکی از قطب‌های جدید صنعت و اشتغال استان در دستور کار قرار دارد.

برنهاد همچنین از فعال‌سازی بخشی از فاز عملیاتی شهرک صنعتی دارویی بیضا خبر داد و افزود: آماده‌سازی این شهرک برای واگذاری زمین به متقاضیان انجام شده و واگذاری‌ها از مهرماه سال جاری پس از یک وقفه، از سر گرفته شده است. موقعیت این شهرک در مجاورت آزادراه شیراز–اصفهان، نویددهنده تبدیل آن به یکی از قطب‌های مهم سرمایه‌گذاری و صنعتی استان است.

وی در پایان به رفع مشکل تملک اراضی ناحیه صنعتی تخصصی صنایع‌دستی شیراز اشاره کرد و گفت: تملک اراضی این ناحیه انجام شده و برنامه‌ریزی برای اجرای زیرساخت‌ها با توجه به مزیت ویژه شیراز و استان فارس در حوزه صنایع‌دستی در حال انجام است.

