دود غلیظ در کمربندی اسالم بر اثر آتشسوزی بنزین نشتکرده در جوی آب
بخشدار اسالم علت دود غلیظ ایجادشده در کمربندی اسالم -تالش را آتش گرفتن بنزین داخل جوی آب عنوان کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، آذر طالش ساسانی بخشدار اسالم با اشاره به دود غلیظ مشاهدهشده در کمربندی اسالم گفت: این حادثه به دلیل آتش گرفتن بنزین نشتکرده در جوی آب رخ داد و اکنون آتش به طور کامل مهار شده است.
وی افزود: یکی از مخزنهای پمپ بنزین اسالم واقع در کمربندی شبکه گذشته دچار نشت شده بود که بلافاصله ترمیم شد، اما مقداری بنزین وارد جوی آب شده بود که آتش گرفت.
بخشدار اسالم با بیان اینکه این آتشسوزی با حضور بهموقع آتشنشانان به طور کامل مهار شده است، تأکید کرد: این آتشسوزی هیچگونه ارتباطی با پمپ بنزین نداشته و جای نگرانی وجود ندارد.
ساسانی افزود: روند سوخترسانی در این پمپ بنزین بدون وقفه در حال انجام است.