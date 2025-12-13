خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دود غلیظ در کمربندی اسالم بر اثر آتش‌سوزی بنزین نشت‌کرده در جوی آب

دود غلیظ در کمربندی اسالم بر اثر آتش‌سوزی بنزین نشت‌کرده در جوی آب
کد خبر : 1726894
لینک کوتاه کپی شد.

بخشدار اسالم علت دود غلیظ ایجادشده در کمربندی اسالم -تالش را آتش گرفتن بنزین داخل جوی آب عنوان کرد.

به گزارش  ایلنا از رشت، آذر طالش ساسانی بخشدار اسالم با اشاره به دود غلیظ مشاهده‌شده در کمربندی اسالم گفت: این حادثه به دلیل آتش گرفتن بنزین نشت‌کرده در جوی آب رخ داد و اکنون آتش به طور کامل مهار شده است.

وی افزود: یکی از مخزن‌های پمپ بنزین اسالم واقع در کمربندی شبکه گذشته دچار نشت شده بود که بلافاصله ترمیم شد، اما مقداری بنزین وارد جوی آب شده بود که آتش گرفت.

بخشدار اسالم با بیان اینکه این آتش‌سوزی با حضور به‌موقع آتش‌نشانان به طور کامل مهار شده است، تأکید کرد: این آتش‌سوزی هیچ‌گونه ارتباطی با پمپ بنزین نداشته و جای نگرانی وجود ندارد.

ساسانی افزود: روند سوخت‌رسانی در این پمپ بنزین بدون وقفه در حال انجام است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری