به گزارش ایلنا از رشت، سجاد کوچک‌نژاد ظهر شنبه با اعلام این خبر گفت: فرآیند پایش آثار از روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان آغاز شده و آثار راه یافته به این مرحله مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به استقبال گسترده از این جشنواره افزود: در این دوره، هزار و ۸۱۹ اثر در سامانه جشنواره به نشانی kanoonfest.ir به ثبت رسیده است که از این تعداد، ۹۴۸ اثر برای پایش مرحله استانی و شرکت در بخش حضوری به هیئت داوران ارائه شده است.

سرپرست اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان تصریح کرد: هیئت داوران این مرحله متشکل از رؤیا عزیزی، هنگامه ناصحی و کبری نور دوست هستند و فرآیند ارزیابی آثار در روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۲ و ۲۳ آذر ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

کوچک‌نژاد خاطرنشان کرد: آثار برگزیده این مرحله، برای راهیابی به مراحل بعدی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی معرفی خواهند شد.

وی در پایان یادآور شد: مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان گیلان با شعار «جهان با قصه کودکان را ببین» از ۲۹ آذر تا اول دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

