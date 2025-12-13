خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس فتای البرز خبر داد:

دستگیری کلاهبردار سایبری با بیش از ۱۰۰ شاکی سرمایه‌گذار ارز دیجیتال

دستگیری کلاهبردار سایبری با بیش از ۱۰۰ شاکی سرمایه‌گذار ارز دیجیتال
کد خبر : 1726880
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس فتا استان البرز از دستگیری فردی خبر داد که با ترفند خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، از بیش از ۱۰۰ نفر کلاهبرداری کرده و تاکنون ارزش مالی این پرونده بیش از ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتا استان با اشاره به دستگیری کلاهبردار سایبری، اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام برداشت غیرمجاز ۴۰۰ میلیون ریال از حساب وی به‌صورت ارزی، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد متهم با سوءاستفاده از مهارت بالای خود در حوزه برنامه‌نویسی، اقدام به طراحی رمز‌ارزهای جعلی و ایجاد لینک‌های آموزشی در بستر پیام‌رسان تلگرام کرده و با کدنویسی ربات‌های ارزی، افراد را به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال جعلی ترغیب می‌کرد.

رئیس پلیس فتا استان البرز ادامه داد: مأموران پلیس فتا پس از انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهم را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مقام قضایی، وی را در یکی از مناطق استان البرز دستگیر و به مقر پلیس فتا منتقل کردند.

جلیلیان با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از شکات این پرونده شناسایی شده‌اند، گفت: متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله پلیسی، به بزه انتسابی اعتراف و اعلام کرد که با تبلیغات اغواکننده در کانال‌های تلگرامی و معرفی لینک‌های جعلی خرید ارز دیجیتال با وعده سودهای کلان، از شهروندان کلاهبرداری می‌کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش ریالی کلاهبرداری انجام‌شده تاکنون بیش از ۶ میلیارد ریال است و رسیدگی به شکایات سایر مالباختگان همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا استان البرز در پایان از شهروندان خواست هشدارها و توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir گزارش کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری