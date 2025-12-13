به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتا استان با اشاره به دستگیری کلاهبردار سایبری، اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام برداشت غیرمجاز ۴۰۰ میلیون ریال از حساب وی به‌صورت ارزی، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد متهم با سوءاستفاده از مهارت بالای خود در حوزه برنامه‌نویسی، اقدام به طراحی رمز‌ارزهای جعلی و ایجاد لینک‌های آموزشی در بستر پیام‌رسان تلگرام کرده و با کدنویسی ربات‌های ارزی، افراد را به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال جعلی ترغیب می‌کرد.

رئیس پلیس فتا استان البرز ادامه داد: مأموران پلیس فتا پس از انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهم را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مقام قضایی، وی را در یکی از مناطق استان البرز دستگیر و به مقر پلیس فتا منتقل کردند.

جلیلیان با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از شکات این پرونده شناسایی شده‌اند، گفت: متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله پلیسی، به بزه انتسابی اعتراف و اعلام کرد که با تبلیغات اغواکننده در کانال‌های تلگرامی و معرفی لینک‌های جعلی خرید ارز دیجیتال با وعده سودهای کلان، از شهروندان کلاهبرداری می‌کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش ریالی کلاهبرداری انجام‌شده تاکنون بیش از ۶ میلیارد ریال است و رسیدگی به شکایات سایر مالباختگان همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا استان البرز در پایان از شهروندان خواست هشدارها و توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir گزارش کنند.

