قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۳۸ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۳ میلیون تومان
ربع سکه ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و هر دلار ۱۲۷ هزار و ۶۵۰ تومان و هر یورو ۱۴۹ هزار و ۹۳۰ تومان در بازار در حال معامله است.