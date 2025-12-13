خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴
کد خبر : 1726874
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۳۸ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۷۳ میلیون تومان

ربع سکه ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و هر دلار ۱۲۷ هزار و ۶۵۰ تومان و هر یورو ۱۴۹ هزار و ۹۳۰ تومان در بازار در حال معامله  است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری