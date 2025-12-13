قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۳۸ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۷۳ میلیون تومان

ربع سکه ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و هر دلار ۱۲۷ هزار و ۶۵۰ تومان و هر یورو ۱۴۹ هزار و ۹۳۰ تومان در بازار در حال معامله است.

