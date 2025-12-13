کشف ١٢ میلیارد کالای فاقد مجوز از انباری در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدرضا رضایی در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاق، روز گذشته ماموران پلیس‌پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از وجود تعداد زیادی کالای فاقد مجوز در انبار یک شرکت در اطراف شیراز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرسی از آن انبار، موفق شدند ٦٠٨ دستگاه بی‌سیم و ٧٦ دستگاه گیرنده دیجیتال را کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با بیان اینکه در‌این‌خصوص یک نفر دستگیر شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

