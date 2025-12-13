خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ١٢ میلیارد کالای فاقد مجوز از انباری در شیراز

کشف ١٢ میلیارد کالای فاقد مجوز از انباری در شیراز
کد خبر : 1726870
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف انواع کالای فاقد مجوز در بازرسی از انبار یک شرکت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدرضا رضایی در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاق، روز گذشته ماموران پلیس‌پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از وجود تعداد زیادی کالای فاقد مجوز در انبار یک شرکت در اطراف شیراز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرسی از آن انبار، موفق شدند ٦٠٨ دستگاه بی‌سیم و ٧٦ دستگاه گیرنده دیجیتال را کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با بیان اینکه در‌این‌خصوص یک نفر دستگیر شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری