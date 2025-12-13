خبرگزاری کار ایران
دستگیری اعضای باند فیشینگ‌کار در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از شناسایی و دستگیری اعضای باند ٣ نفره فیشینگ‌کار در این شهرستان خبر داد.

‌به گزارش ایلنا، سرهنگ علیرضا نوشاد در‌خصوص جزئیات این خبر بیان کرد: یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و بیان کرد فردی با من تماس گرفت و گفت که دستگاه پوز شما قطع می‌باشد و از من درخواست اطلاعات کارت بانکی و پیامک‌های دریافتی را نمود و پس از ساعتی متوجه شدم که حدود ٤ میلیارد ریال به‌صورت اینترنتی برداشت شده است که پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

‌وی افزود: بررسی اولیه پلیس حکایت از این داشت که متهمان پس از اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب شاکی، مبلغ مورد نظر را به‌حساب یک طلافروش در استان تهران انتقال و اقدام به خرید طلا کرده‌اند.

‌فرمانده انتظامی مرودشت اضافه کرد: در ادامه با انجام اقدامات تخصصی هویت و مخفیگاه هر ٣ متهم اصلی پرونده در تهران شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر و به این شهرستان انتقال داده شدند.

‌این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمان به صراحت به جرم خود مبنی بر برداشت غیرمجاز اعتراف کردند، عنوان داشت: شهروندان باید در نظر داشته باشند که به‌هیچ‌وجه نباید مدرک شناسایی و هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهند تا مورد کلاهبرداری قرار نگیرند.

