بازرسی از ۱۴۴ واحد عرضه اقلام شب یلدایی در آذربایجان‌شرقی

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در استان، گفت: از آغاز این طرح تاکنون ۱۴۴ مورد بازرسی توسط گشت های مشترک بازرسی از بازار و صنوف عرضه کننده اقلام شب یلدایی در استان انجام شده است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی، با بیان اینکه این طرح از ۱۵ آذر همزمان با سراسر کشور در این استان آغاز شده و تا سوم دی ماه نیز ادامه خواهد داشت، افزود: در بازرسی از بازار و صنوف مختلف مرتبط با شب یلدا، ۲۶ مورد تخلف توسط بازرسان کشف و برای اصناف متخلف پرونده تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه شعب تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در تبریز و شهرستان ها بر تخلفات اصناف رسیدگی می کنند، اظهار کرد: بر این اساس تاکنون به ۱۱ پرونده رسیدگی شده و برای متخلفان پنج میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال جریمه صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: در اجرای این طرح ۳۳ گشت مشترک بازرسی با همکاری نهادها و ارگان های ذیربط در سطح استان فعالیت می‌کنند و با مشارکت اتاق اصناف تبریز و اتحادیه‌های صنفی روزانه بر بازار عرضه اقلام شب یلدا نظارت خواهند کرد.

حضرتی، با تاکید بر اینکه مردم می‌توانند شکایات خود در خصوص گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت‌ها را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ به بازرسان اعلام کنند، ادامه داد: در اجرای این طرح عمده بارفروشی ها، فروشگاه های عرضه میوه و سبزی، آجیل، خشکبار، شیرینی و قنادی از سوی بازرسان بازرسی می شوند.

