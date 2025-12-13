به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی، با بیان اینکه این طرح از ۱۵ آذر همزمان با سراسر کشور در این استان آغاز شده و تا سوم دی ماه نیز ادامه خواهد داشت، افزود: در بازرسی از بازار و صنوف مختلف مرتبط با شب یلدا، ۲۶ مورد تخلف توسط بازرسان کشف و برای اصناف متخلف پرونده تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه شعب تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در تبریز و شهرستان ها بر تخلفات اصناف رسیدگی می کنند، اظهار کرد: بر این اساس تاکنون به ۱۱ پرونده رسیدگی شده و برای متخلفان پنج میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال جریمه صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: در اجرای این طرح ۳۳ گشت مشترک بازرسی با همکاری نهادها و ارگان های ذیربط در سطح استان فعالیت می‌کنند و با مشارکت اتاق اصناف تبریز و اتحادیه‌های صنفی روزانه بر بازار عرضه اقلام شب یلدا نظارت خواهند کرد.

حضرتی، با تاکید بر اینکه مردم می‌توانند شکایات خود در خصوص گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت‌ها را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ به بازرسان اعلام کنند، ادامه داد: در اجرای این طرح عمده بارفروشی ها، فروشگاه های عرضه میوه و سبزی، آجیل، خشکبار، شیرینی و قنادی از سوی بازرسان بازرسی می شوند.

