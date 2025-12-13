برترینهای جشنواره وزنهبرداری نونهالان خوزستان معرفی شدند
رئیس هیات وزنه برداری خوزستان از معرفی تیمهای برتر مسابقات جشنواره وزنهبرداری نونهالان استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدعلیرضا قریشی بیان کرد: این جشنواره به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر با شرکت ۱۳۰ ورزشکار در قالب ۱۲ تیم برگزار شد و همه شرکتکنندگان حکم قهرمانی دریافت کردند.
وی افزود: در این رقابتها تیم اندیمشک با یک هزار و ۴۵۰ امتیاز مقام اول را کسب کرد همچنین تیمهای ایذه و نفت اهواز به ترتیب با یک هزار و ۳۰۰ و یک هزار امتیاز دوم و سوم شدند.
قریشی گفت: تیم نفت و گاز مسجدسلیمان با ۷۰۰ امتیاز چهارم شد و تیمهای امیدیه، ملی حفاری، شوشتر به ترتیب با ۵۰۰، ۳۵۰ و ۳۵۰ امتیاز پنجم تا هفتم شدند.
رئیس هیات وزنه برداری خوزستان ادامه داد: تیم دزفول با ۲۰۰ امتیاز، لالی با ۲۰۰ امتیاز، اهواز با ۱۵۰ امتیاز، بندرامام با ۵۰ امتیاز و رامهرمز با ۵۰ امتیاز مقامهای هشتم تا دوازدهم را کسب کردند.
وی اظهار داشت: این جشنواره با هدف شناسایی استعدادهای جوان و ترویج ورزش وزنهبرداری در میان نونهالان استان خوزستان برگزار شد.
بر اساس این گزارش، بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشتههای مختلف ورزشی فعالیت میکنند.