خبرگزاری کار ایران
لغو ۳ پرواز فرودگاه اهواز به دلیل مه غلیظ

لغو ۳ پرواز فرودگاه اهواز به دلیل مه غلیظ
مدیر کل فرودگاه‌های خوزستان از لغو سه پرواز فرودگاه بین المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز به دلیل مه غلیظ خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی رزاز امروز شنبه با اشاره به لغو سه پرواز فرودگاه بین المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز بیان کرد: سه پرواز شرکت‌های وارش، اطلس و قشم مسیر اهواز به تهران امروز به دلیل شدت مه گرفتگی لغو شدند.

وی افزود: سایر پرواز‌های این فرودگاه نیز تا اطلاع ثانوی و بعد از بهبود شرایط جوی برقرار خواهد شد.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع مه و کاهش دید افقی از اوایل جمعه هفته جاری تا اواسط وقت در کل مناطق استان به ویژه جاده‌های کوهستانی و راه‌های منتهی به مرکز استان هشدار سطح قرمز صادر کرده بود و مه‌گرفتگی را تا اواسط هفته جاری پیش بینی کرده است.

 

