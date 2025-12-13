دستور استاندار فارس برای پیگیری وضعیت مصدومان سانحه رانندگی کوار–شیراز

‌به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری به دانشگاه علوم پزشکی شیراز دستور داد، نسبت به پیگیری مستمر وضعیت مصدومان پس از ترخیص و اطلاع‌رسانی دقیق از روند درمان اقدام کند.

‌همچنین با دستور استاندار فارس به معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری با همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان ذی‌ربط، بررسی میدانی علل وقوع حادثه در این محور در اسرع وقت انجام شده و اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی مسیر در دستور کار قرار‌گرفته است.

استاندار فارس تاکید کرد: پیشگیری از تکرار حوادث رانندگی و صیانت از جان شهروندان، اولویتی جدی برای مدیریت ارشد استان است و تمامی دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با هماهنگی کامل، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام و گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه کنند.

‌به گفته مدیرکل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای فارس، محل وقوع این سانحه رانندگی جزو مناطق حادثه‌خیز نبوده و اتوبوس در اثر لغزندگی ناشی از اولین‌بارندگی، منحرف شده است که خوشبختانه تمام مصدومان به‌صورت سرپایی و ٢ نفر نیز با ارجاع به بیمارستان شهید رجایی درمان و مرخص شده‌اند.

‌علیرضا امیری همچنین از اصلاح ٢٧ نقطه حادثه‌خیزِ ابلاغی ملی از ابتدای سال خبر داد و گفت: این اقدام از اولویت‌های مهم و مورد تاکید مدیریت ارشد استان است و تا پایان سال تمام نقاط حادثه‌خیزِ ابلاغی از سوی سازمان راهداری، به طور کامل اصلاح می‌شود.

‌وی تاکید کرد: استان فارس بیشترین نرخ تردد روزانه و بیشترین طول راه‌های کشور را داراست و در کلیه سفر‌های شهرستانی استاندار، رفع نقاط حادثه‌خیز و احداث راه‌های جدید برای بهبود کیفیت و امنیت تردد‌های جاده‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد.

