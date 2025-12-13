افتتاح نمایشگاه ویژه شب یلدا در بندرعباس
نمایشگاه فروش ویژه شب یلدا در محل دایمی نمایشگاه بینالمللی بندرعباس واقع در سه راه جهانبار افتتاح شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالرضا پیروی منش در این باره اظهار داشت: نمایشگاه ویژه شب یلدا با ۲۵۰ غرفه ، شامل شیرینی جات، آجیل، خشکبار و لوازم منزل، کیف و کفش و پوشاک با کیفیت و قیمت مناسب افتتاح گردید.
وی اظهار داشت: در این نمایشگاه استان های کردستان، تبریز، شیراز، همدان کرمان محصولات خود را عرضه می نمایند.
پیروی منش اعلام کرد: علاقه مندان میتوانند همه روزه تا ۲۶ آذر ماه از ساعت۱۶:۰۰ لغایت ۲۲:۳۰ از نمایشگاه دیدن و محصولات این نمایشگاه را با تخفیف ۱۰ الی ۲۰ درصد تهیه نمایند.
معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در پایان ضمن اشاره به حضور بازرسان سازمان در این نمایشگاه ، اظهار داشت: طرح بازرسی و نظارت ویژه شب یلدا آغاز شده است و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف میتوانند به سامانه ۱۲۴ موارد تخلف را گزارش نمایند.