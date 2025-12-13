خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح نمایشگاه ویژه شب یلدا در بندرعباس

افتتاح نمایشگاه ویژه شب یلدا در بندرعباس
کد خبر : 1726620
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه فروش ویژه شب یلدا در محل دایمی نمایشگاه‌ بین‌المللی بندرعباس واقع در سه راه جهانبار افتتاح شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالرضا پیروی منش در این باره اظهار داشت: نمایشگاه ویژه شب یلدا با ۲۵۰ غرفه ، شامل شیرینی جات، آجیل، خشکبار و لوازم منزل، کیف و کفش و پوشاک با کیفیت و قیمت مناسب افتتاح گردید.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه استان های کردستان، تبریز، شیراز، همدان کرمان محصولات خود را عرضه می نمایند.

پیروی منش اعلام کرد: علاقه مندان می‌توانند همه روزه تا ۲۶ آذر ماه از ساعت۱۶:۰۰ لغایت ۲۲:۳۰ از نمایشگاه دیدن و محصولات این نمایشگاه را با تخفیف ۱۰ الی ۲۰ درصد تهیه نمایند.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در پایان ضمن اشاره به حضور بازرسان سازمان در این نمایشگاه ، اظهار داشت: طرح بازرسی و نظارت ویژه شب یلدا آغاز شده است و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند به سامانه ۱۲۴ موارد تخلف را گزارش نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری