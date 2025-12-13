افتتاح نمایشگاه ویژه شب یلدا در بندرعباس

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالرضا پیروی منش در این باره اظهار داشت: نمایشگاه ویژه شب یلدا با ۲۵۰ غرفه ، شامل شیرینی جات، آجیل، خشکبار و لوازم منزل، کیف و کفش و پوشاک با کیفیت و قیمت مناسب افتتاح گردید.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه استان های کردستان، تبریز، شیراز، همدان کرمان محصولات خود را عرضه می نمایند.

پیروی منش اعلام کرد: علاقه مندان می‌توانند همه روزه تا ۲۶ آذر ماه از ساعت۱۶:۰۰ لغایت ۲۲:۳۰ از نمایشگاه دیدن و محصولات این نمایشگاه را با تخفیف ۱۰ الی ۲۰ درصد تهیه نمایند.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در پایان ضمن اشاره به حضور بازرسان سازمان در این نمایشگاه ، اظهار داشت: طرح بازرسی و نظارت ویژه شب یلدا آغاز شده است و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند به سامانه ۱۲۴ موارد تخلف را گزارش نمایند.

