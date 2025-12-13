عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
نقش غربالگری زودهنگام در مهار سرطان پستان/زنان بالای ۴۰ سال آزمایش ماموگرافی را انجام دهند
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: زنان بالای ۴۰ سال، آزمایش ماموگرافی را بهصورت سالانه انجام دهند تا از بروز و پیشرفت سرطان پستان پیشگیری شود.
به گزارش ایلنا، علیرضا راسخی با اعلام این مطلب به آمار روبهرشد سرطان پستان در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ رشد سالانه ابتلا به سرطان پستان در ایران حدود ۴ تا ۶ درصد است و سالانه بین ۱۷ تا ۱۹ هزار مورد جدید از این بیماری گزارش میشود که متأسفانه حدود ۶ تا ۷ هزار نفر از بیماران جان خود را از دست میدهند.
رئیس بخش تصویربرداری بیمارستان ابوعلیسینا شیراز افزود: بررسیها نشان میدهد سالانه از هر ۱۰۰ هزار زن در کشور، ۳۰ تا ۳۵ نفر به این بیماری مبتلا میشوند و این روند همچنان صعودی است. همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از بیماران (معادل ۳ تا ۴ هزار نفر) زیر ۴۰ سال سن دارند.
راسخی با یادآوری این مطلب که کمتر از ۵ درصد، یعنی حدود ۸۵۰ نفر، زیر ۳۰ سال هستند خاطرنشان کرد : این در حالی است که میانگین سن ابتلا در ایران حدود ۱۰ سال کمتر از کشورهای غربی است.
وی با تأکید بر اهمیت غربالگری زودهنگام، تصریح کرد:زنانی که سابقه خانوادگی سرطان پستان یا عوامل خطر مشابه دارند، بهتر است از سنین پایینتر، آزمایش ماموگرافی را آغاز کنند. همچنین انجام منظم خودآزمایی سینه و توجه به هرگونه تغییر در بافت یا ظاهر سینهها اهمیت زیادی دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با اظهار این مطلب که در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرمعمول، مراجعه فوری به پزشک ضروری است گفت : ترکیب ماموگرافی با روشهای خودآزمایی میتواند نقش مؤثری در حفظ سلامت سینهها و کاهش خطر ابتلا به سرطان داشته باشد.
رئیس بخش تصویربرداری بیمارستان ابوعلیسینا شیراز در ادامه با اشاره به تجهیز این مرکز به دستگاه پیشرفته ماموگرافی گفت: دستگاه ماموگرافی سهبعدی بیمارستان ابوعلیسینا از جدیدترین فناوری تصویربرداری مقطعی سینه برخوردار است.
وی افزود: این دستگاه تصاویر باکیفیت همراه با جزییات دقیق تری تولید میکند و توانایی تشخیص سرطان پستان را بیشتر از دستگاههای ماموگرافی دوبعدی دارد.
راسخی در ادامه با اشاره به این مطلب که مرکز ماموگرافی بیمارستان ابوعلی سینا شیراز از اولین مراکز در کشور است که ماموگرافی با تزریق را انجام می دهد، خاطرنشان کرد: امکان تشخیص دقیق تر توده های خوش خیم از بدخیم توسط ماموگرافی با تزریق صورت می گیرد .
در پایان، وی با دعوت از نیکوکاران برای مشارکت در تکمیل این طرح افزود: خیرین گرانقدر میتوانند کمکهای خود را به حساب شماره ۰۱۰۰۵۵۴۱۲۱۰۰۵ بانک صادرات به نام مرکز پیوند اعضای ابوعلیسینا واریز کنند یا از طریق شماره کارت ۶۰۳۷–۶۹۱۹–۹۰۲۱–۶۲۱۰ در این امر خداپسندانه سهیم شوند.
گفتنی است در سیستم ماموگرافی مرکز تصویربرداری بیمارستان ابوعلیسینا ، علاوه بر کیفیت بسیار بالای تصویر، قابلیت تفکیک دیجیتال بخشهای مختلف بافت پستان فراهم شده است تا پزشک بتواند با دقت بیشتری نواحی مشکوک را بررسی و ابهامات تشخیصی را برطرف کند.