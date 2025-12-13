خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

نقش غربالگری زودهنگام در مهار سرطان پستان/زنان بالای ۴۰ سال آزمایش ماموگرافی را انجام دهند

نقش غربالگری زودهنگام در مهار سرطان پستان/زنان بالای ۴۰ سال آزمایش ماموگرافی را انجام دهند
کد خبر : 1726610
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: زنان بالای ۴۰ سال، آزمایش ماموگرافی را به‌صورت سالانه انجام دهند تا از بروز و پیشرفت سرطان پستان پیشگیری شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا راسخی با اعلام این مطلب به آمار رو‌به‌رشد سرطان پستان در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ رشد سالانه ابتلا به سرطان پستان در ایران حدود ۴ تا ۶ درصد است و سالانه بین ۱۷ تا ۱۹ هزار مورد جدید از این بیماری گزارش می‌شود که متأسفانه حدود ۶ تا ۷ هزار نفر از بیماران جان خود را از دست می‌دهند.

رئیس بخش تصویربرداری بیمارستان ابوعلی‌سینا شیراز افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه از هر ۱۰۰ هزار زن در کشور، ۳۰ تا ۳۵ نفر به این بیماری مبتلا می‌شوند و این روند همچنان صعودی است. همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از بیماران (معادل ۳ تا ۴ هزار نفر) زیر ۴۰ سال سن دارند.

 راسخی با یادآوری این مطلب که کمتر از ۵ درصد، یعنی حدود ۸۵۰ نفر، زیر ۳۰ سال هستند خاطرنشان کرد : این در حالی است که میانگین سن ابتلا در ایران حدود ۱۰ سال کمتر از کشورهای غربی است.

وی با تأکید بر اهمیت غربالگری زودهنگام، تصریح کرد:زنانی که سابقه خانوادگی سرطان پستان یا عوامل خطر مشابه دارند، بهتر است از سنین پایین‌تر، آزمایش ماموگرافی را آغاز کنند. همچنین انجام منظم خودآزمایی سینه و توجه به هرگونه تغییر در بافت یا ظاهر سینه‌ها اهمیت زیادی دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با اظهار این مطلب که در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرمعمول، مراجعه فوری به پزشک ضروری است گفت : ترکیب ماموگرافی با روش‌های خودآزمایی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سلامت سینه‌ها و کاهش خطر ابتلا به سرطان داشته باشد.

رئیس بخش تصویربرداری بیمارستان ابوعلی‌سینا شیراز در ادامه با اشاره به تجهیز این مرکز به دستگاه پیشرفته ماموگرافی گفت: دستگاه ماموگرافی سه‌بعدی بیمارستان ابوعلی‌سینا از جدیدترین فناوری تصویربرداری مقطعی سینه برخوردار است. 

وی افزود: این دستگاه تصاویر باکیفیت همراه با جزییات دقیق تری تولید می‌کند و توانایی تشخیص سرطان پستان را بیشتر از دستگاه‌های ماموگرافی دوبعدی دارد.

راسخی در ادامه با اشاره به این مطلب که مرکز ماموگرافی بیمارستان ابوعلی سینا شیراز از اولین مراکز در کشور است که ماموگرافی با تزریق را انجام می دهد، خاطرنشان کرد: امکان تشخیص دقیق تر توده های خوش خیم از بدخیم  توسط ماموگرافی با تزریق صورت می گیرد .

در پایان، وی با دعوت از نیکوکاران برای مشارکت در تکمیل این طرح افزود: خیرین گرانقدر می‌توانند کمک‌های خود را به حساب شماره ۰۱۰۰۵۵۴۱۲۱۰۰۵ بانک صادرات به نام مرکز پیوند اعضای ابوعلی‌سینا واریز کنند یا از طریق شماره کارت ۶۰۳۷–۶۹۱۹–۹۰۲۱–۶۲۱۰ در این امر خداپسندانه سهیم شوند.

گفتنی است در سیستم ماموگرافی مرکز تصویربرداری بیمارستان ابوعلی‌سینا ، علاوه بر کیفیت بسیار بالای تصویر، قابلیت تفکیک دیجیتال بخش‌های مختلف بافت پستان فراهم شده است تا پزشک بتواند با دقت بیشتری نواحی مشکوک را بررسی و ابهامات تشخیصی را برطرف کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری