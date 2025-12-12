به گزارش ایلنا، کاوه حقیقی افزود: با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا در بین برخی دانش‌آموزان، دانشجویان و احتمال افزایش شدت بیماری تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده اشت. در این رابطه تمامی مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها در سطح استان زنجان نیز در روزهای فوق تعطیل خواهند بود.

وی ادامه داد: این تصمیمات به منظور پیشگیری از گسترش احتمالی بیماری و قطع زنجیره انتقال و کنترل شیوع بیماری، بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان زنجان و موافقت استاندار، اتخاذ شده و روند آموزش در تمام مقاطع تحصیلی در هر 2 نوبت صبح و بعدازظهر غیرحضوری خواهد بود.

