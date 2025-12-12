خبرگزاری کار ایران
مدیرکل هواشناسی استان خبرداد؛

میانگین بارش فارس به ۱۷ میلی‌متر رسید/ نورآباد پیشتاز بارندگی‌ها

مدیرکل هواشناسی فارس از ثبت بارش در ۱۳۵ ایستگاه هواشناسی استان خبر داد و گفت: ایستگاه امیرایوب رستم با ۱۱۸ میلی‌متر، بیشترین میزان بارش این سامانه را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا، قاسم حسینی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی از عصر سه‌شنبه ۱۸ آذر تاکنون در فارس اظهار کرد: تاکنون در ۱۳۵ ایستگاه هواشناسی استان بارش گزارش شده و میانگین بارش این سامانه تا این لحظه ۱۷ میلی‌متر است.

وی با اشاره به میزان بارندگی مراکز شهرستان‌ها گفت: در میان ایستگاه‌های شهرستانی، نورآباد با ۹۴ میلی‌متر، سپیدان با ۶۵ میلی‌متر و کازرون با ۳۲ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را ثبت کرده‌اند.

حسینی افزود: در مجموع، ایستگاه باران‌سنجی امیرایوب رستم با ثبت ۱۱۸ میلی‌متر، رکورددار بارش در استان فارس طی این سامانه بارشی است.

مدیرکل هواشناسی فارس در پایان سردترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته را خسروشیرین آباده با دمای صفر درجه و گرم‌ترین نقطه استان را دژگاه دهرم، کورده خنج و مهر با دمای ۲۷ درجه اعلام و اظهار کرد: دمای هوای شیراز در بازه زمانی مذکور در بیشینه ۱۷ درجه و کمینه ۶ درجه بوده است.

