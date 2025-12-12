آغاز تولید کشنده های دیزلی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
آیین افتتاح کارخانه «برنا خودرو » بهعنوان یکی دیگر از واحد تخصصی تولید کشندههای دیزلی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز همزمان با میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت روز زن برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این مراسم با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس، آیتالله دژکام نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه شیراز، جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان و نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، احمدی زاده مشاور عالی و مدیر حوزه استاندار ، نواب قائدی مدیرعامل برق منطقهای فارس، مدیرکل گمرکات استان، مجرب رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، و جمعی از مدیران و مسئولان استانی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز برگزار شد.
آیین راهاندازی این کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی شیراز برگزار شد و مسئولان حاضر در این رویداد ضمن بازدید از خطوط تولید و بخشهای مختلف کارخانه، در جریان ظرفیتها و امکانات این واحد صنعتی جدید قرار گرفتند. افتتاح کارخانه «برنا خودرو » بهعنوان گامی مهم در مسیر توسعه تولید داخلی کشندههای دیزلی، تقویت صنعت حملونقل کشور و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان فارس ارزیابی میشود.
شرکت برنا خودرو درتولید کشندههای دیزلی در فاز نخست آغاز کرده است و پیشبینی میشود با تکمیل مراحل بهرهبرداری، صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان استان فارس فراهم شود.