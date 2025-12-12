به گزارش ایلنا، احمد عالی پور اظهارداشت: بارش‌های اخیر برف و باران در شهرستان اردل موجب انسداد برخی مسیرهای روستایی شد، اما تلاش‌های پیوسته گروه‌های راهداری، از نخستین لحظات آغاز بارش‌ها، باعث بازگشایی مسیرهای ارتباطی ۴۶ روستا در بخش مرکزی این شهرستان شد.

وی افزود: به‌جز گردنه دنگان لشتر–بادره دهلی، تمامی محورهای اصلی و روستایی شهرستان باز است و تردد جریان دارد.

عالی‌پور گفت: در حال حاضر به‌جز گردنه دنگان لشتر–بادره دهلی، تمامی محورهای اصلی و روستایی شهرستان اردل باز بوده و تردد در آن‌ها برقرار است.

وی افزود: در این مدت بیشترین حجم بارش برف در محورهای اردل–دشتک، منطقه دیناران، تنگ بیابان، دره عزیزآباد، قراب، عباس‌آباد و مسیر آبسرده به ارجل–کاوند گزارش شده است.

عالی‌پور با اشاره به حضور مستمر راهداران در عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و ایمن‌سازی جاده‌ها تأکید کرد: از کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود با توجه به ادامه بارش‌ها، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و حتماً زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

سرپرست راهداری شهرستان اردل گفت: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان اردل با برخورداری از ۲۵ نیروی انسانی، ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین و چهار راهدارخانه فعال در اردل، بهشت‌آباد، عباس‌آباد و لیرابی در آماده‌باش کامل قرار دارد و خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای را ادامه می‌دهد.

