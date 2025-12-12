۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا
براساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای خرمشهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۵ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز جمعه بیست و یکم آذرماه در خرمشهر ۱۵۹ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.
شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۴۱، اندیمشک ۱۰۹، اهواز ۱۱۳، دزفول ۱۲۲ و شوشتر ۱۰۱ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
این شاخص در شهرهای آغاجری، دشت ازادگان، شادگان، کارون، لالی، ماهشهر، ملاثانی، مسجدسلیمان و هفتکل قابل قبول ارزیابی شده است.
امیدیه، اندیکا، ایذه، بهبهان، دهدز، رامهرمز و هویزه هفت شهر با هوای پاک در خوزستان گزارش شدهاند.